Bakkali ya es español tras seis años de papeleos: "Me quito un peso de encima"

"Me quito un peso de encima, estoy muy feliz y contento", confirma Moha Bakkali nada más atender la llamada de LA NUEVA ESPAÑA. El atleta marroquí, residente desde hace años en Pola de Siero, ya es español. Ha conseguido la nacionalidad tras años de papeleos. "Hace seis años inicié otra vez todos los trámites. La primera toma de contacto fue hace ocho, pero me faltó un documento y acabe dejándolo al faltarme el último", reconoce el corredor, que ahora compite en las filas de la Real Sociedad.

El proceso ha sido largo y complejo hasta conseguir su objetivo. "En mi caso te piden estar, como mínimo, diez años viviendo en el país. Yo ya llevo cerca de 19", explica Bakkali, que confiesa que tuvo que realizar los trámites tres o cuatro veces, ya que son documentos que caducan relativamente pronto. "Cuando un funcionario se pone con tu caso, te empieza a exigir una serie de documentos. El problema llega, por ejemplo, cuando me pidieron un papel por si tenía antecedentes en Marruecos. Son gestiones que llevan tiempo y, cuando llega uno, otro de los que ya habías presentado caducó y tienes que volver a iniciar el proceso", cuenta. Lo peor, para él, ha sido la espera y el esfuerzo que supone a nivel de desplazamientos, ya que el consulado de Marruecos está en Bilbao.

Aunque a nivel personal ser español no le supone un gran cambio, a nivel deportivo la cosa cambia. "En los Campeonatos de España ahora puedo acceder a las finales, algo que antes no podía, y pensar en luchar por medallas", comenta Bakkali, que además ahora tendrá la opción de recibir becas para seguir con su carrera, una posibilidad con la que antes no contaba.

Su nacionalización llega tras toda la polémica generada con el caso Lorenzo Brown, el base de la selección española que obtuvo el pasaporte de forma acelerada para disputar el Eurobasket, con triunfo español y gran actuación del jugador. "No creo que tuviese nada que ver con lo de Lorenzo Brown. En mi caso tenía el expediente bastante avanzado cuando surgió todo. Tras la pandemia todo está avanzando mejor. Simplemente se agilizaron las cosas, no creo que tuviese influencia", asegura. "Desde la Real Sociedad me han dado la enhorabuena. Era un tema que estaba ahí, que ya era pesado, y ahora lo he solucionado", cuenta el atleta, contento con la nueva etapa que tiene por delante.