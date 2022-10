Álex Corretja , extenista: "El cartel del Gijón Open es un lujazo; se ha hecho un esfuerzo gigante"

Álex Corretja (Barcelona, 48 años) es toda una personalidad en el tenis. Su papel como comentarista de Televisión Española y Eurosport lo convierte en una de las voces deportivas más respetadas del panorama internacional. Hace un hueco en su apretadísima agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA a escasos días de que comience el Gijón Open. Corretja confiesa que finalmente no podrá estar en el torneo por un motivo personal.

–El sábado arranca el Gijón Open. ¿Estará en el campeonato?

–No voy a poder estar el sábado... He llamado hoy (por ayer) al presidente de la Federación Española de Tenis y le he dicho que lo siento en el alma, pero que me resulta imposible acudir. Me da mucha pena. Porque honestamente tenía muchas ganas, me sabe muy mal. Por un tema personal no puedo estar.

–¿Qué supone la celebración de este Open 250 para España?

–No sabe la emoción que me da que España tenga al fin un torno propio… Me hubiera encantado estar o ser partícipe de alguna manera, la verdad. Venimos reclamando durante muchos años que, por favor, el tenis español tenga torneo propio. Todos han hecho un esfuerzo...

–Para la ciudad de Gijón es un evento histórico. Será una semana muy importante.

–Claro. Conozco mucho Gijón. He jugado allí una Copa Davis. Sentimos mucho a la gente aquellos días de Davis. Siempre me han tratado de maravilla cuando he estado y estoy feliz de que la gente pueda vivir este torneo. Ahora tienen un 250 y toca ver cómo funciona, cómo lo apoya la gente para darle continuidad.

–Hay mucha expectación y ganas de que comience el torneo tras semanas intensas de mucho trabajo para tener todo a punto para el sábado y adecuar el Palacio de Deportes para el Gijón Open. ¿Qué le ha llegado del trabajo que se está haciendo para poder albergar el campeonato?

–Todo lo que me llega es de máxima ilusión. La Federación me ha dicho que se está tratando de que salga todo bien: que los jugadores estén a gusto, cuidar cada detalle. Estoy seguro que todo va a salir bien.

–Es un premio al trabajo de mucho tiempo.

–Las entidades de Gijón, del Principado, y, en especial, la Federación Española de Tenis, están apostando. Están haciendo "challengers" y formando nuevas generaciones de chicos y chicas. Que esté Andrey Rublev, entre otros, no es un logro, es un súper logro porque has conseguido traer a uno de los mejores tenistas del circuito. Hay un enorme esfuerzo detrás, y no solo económico. Gijón me encanta, es una ciudad preciosa. Y España está en la élite mundial: tenemos a Carlos (Alcaraz), a Rafa (Nadal), como números 1 y 2; Pablo (Carreño) que está el 13, Bautista top 20... Es una pasada lo que estamos viviendo. Me gustaría que vayan al torneo muchos niños y niñas con la máxima ilusión porque tenemos al fin un torneo en casa. Que sí, teníamos Madrid y Godó. Pero este... este es un torneo de todos. Hay que empezar desde abajo. Estoy súper ilusionado, creo que el torneo se consolidará e irá creciendo. El cartel es de lujazo. Teniendo en cuenta que es un 250... Se ha hecho un esfuerzo gigante.

–La "bomba" ha sido el fichaje de Andy Murray, que será uno de los grandes nombres del campeonato.

–Que esté Andy es un atractivo gigante, pero gigante, para el torneo. Al final estás trayendo a un ex número 1, múltiple ganador de Grand Slams, una persona que ha marcado una generación en el tenis. Y además tiene la ilusión de seguir jugando, mejorando. Su presencia, a pesar del ranking que ocupe, le va a dar muchísimo al torneo. Y tener a alguien como Pablo también es fundamental. Es la referencia para todos en el campeonato porque ha salido de Gijón. Para él es un reconocimiento merecido a su gran carrera. Me acuerdo de Pablo con 14, 15 años... Salir de casa a esa edad no es fácil y vino a Sant Cugat. Yo también vivo ahí. Cuando lo veía jugar, pensaba "este chaval tiene posibilidades". Pero la carrera que se ha forjado y cómo ha crecido... Pablo es una motivación para los niños asturianos e, incluso, del Norte que se tienen que ir de España a apostar por el tenis porque las escuelas más importantes están en otros lugares. Se merece este premio por todo el trabajo hecho.

–Y Feliciano López

–Feli es un jugador conocido, diferente. Y en pista cubierta es muy especial verle jugar.