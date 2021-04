Así viví el derbi

Roca Suárez. Actor

“Me escapé para verlo entre ensayo y ensayo”

El actor asturiano Roca Suárez, reconocido oviedista, no pudo ver bien el derbi. Le pilló en pleno ensayo en el teatro Campoamor, preparando el estreno de “Agua, azucarillos y aguardiente”. El intérprete tiró de ingenio para ver el partido. “Me pude escapar entre escena y escena y ver un poco, pero tenía que volver al escenario cuando me tocaba. Un horror. Nada más acabar salí escopetado para un bar que está justo al lado del teatro”, explica Roca. “No pude ver el gol, pero sí la segunda parte y me gustó mucho el Oviedo. Nos llevamos una alegría, aunque estuve muy nervioso”, recalca el actor, que vivió ayer una plácida resaca. “Estuve tranquilamente en casa y fui a tomar algo por Oviedo. Había muchas camisetas del equipo. Mi madre, en cambio, estuvo en Gijón y me dijo que no vio ninguna”, bromea el actor.

Leopoldo Tolivar. Catedrático de Derecho Administrativo

“Ni me había sentado cuando metimos el gol”

“Vi el partido solo en casa. Mi hijo está fuera y mi mujer se pone muy nerviosa y prefirió ni mirar. Me sorprendió para bien el Oviedo, porque estuvieron muy inspirados”. Así define su sensación del derbi el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar, que destaca a Borja y a Leschuk del bando azul, además de al goleador Diegui. “Casi ni me había sentado cuando macamos el gol. La verdad es que tuve miedo, porque cuando metes tan pronto puedes acabar perdiendo. Aguantaron bien todo el partido y siempre es una buena noticia ganar un derbi”, explica. Tolivar pasó el día después del partido en Cadavedo. “Leí la prensa y palpé un poco la sensación de los aficionados del Sporting, que en general reconocían que el Oviedo había estado mejor”.

Roberto Álvarez. Actor

“Los sportinguistas estamos hechos para sufrir”

“No es que confíe, es que lo deseo”, dice Roberto Álvarez cuando se le pregunta sobre su punto de vista sobre las últimas siete jornadas ligueras, sobre si el Sporting acabará en zona de promoción de ascenso. Al actor gijonés le pilló el derbi en la capital de España. “No pude verlo por una reunión familiar”, explica. Lo hace para, poco después, tomar conciencia de que el resultado ante el Oviedo es una prueba más de la historia que marca a fuego el sentimiento rojiblanco. “Los sportinguistas estamos hechos para sufrir. En mi caso, también soy muy del Atlético de Madrid. Lo mío es el rojiblanco, lo mío es esa zona de sufrimiento, me gusta”, argumenta. “Necesito ir a ver al Sporting al Wanda Metropolitano. Quiero que la próxima temporada suceda. El equipo va a ir para arriba”, concluye, convencido, Roberto Álvarez.

Carlos Marañón. Periodista

“Hay que apelar a la tranquilidad en el Sporting”

Vio el derbi en Madrid, en los estudios centrales de la Cadena Ser, donde comentó el partido para la emisión nacional. “Han estado al 120% toda la temporada y ahora les veo un poco justos de fuerzas”, reflexiona, sobre el Sporting, Carlos Marañón, periodista y director de la revista Cinemanía, además de hijo del exrojiblanco Marañón y sportinguista con permiso de su pasión perica. “Me da la impresión de que al equipo le viene mejor enfrentarse a rivales de arriba, a los que exponen más. Sería una pena quedarse ahora fuera de la promoción después del temporadón que están haciendo. Mis elogios para todos”, subraya. “Tienen que recuperar la solidez defensiva y ser más prácticos. Espero que haya serenidad y no entre el miedo en el cuerpo. Hay que apelar a la tranquilidad en el Sporting”, concluye.