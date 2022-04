El Principado pide “reconducir la situación” a directivas y futbolistas

“Un derbi entre el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo debería ser siempre una fiesta del fútbol asturiano, un partido para reivindicar una rivalidad sana, la deportividad y los valores implícitos en el fútbol”. Beatriz Álvarez Mesa, directora general de Deporte del Principado de Asturias, espera que las imágenes vividas en El Molinón tras el final del derbi no vuelvan a suceder. “No se puede menos que lamentar los hechos vividos el pasado sábado. No obstante, confiamos en que se reconduzca la situación para que no se vuelvan a repetir. Un deseo que estoy segura que comparten tanto las directivas de ambos clubes como los jugadores”, señala Álvarez Mesa, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, tras los incidentes saldados con la agresión a Femenías.

El Principado, a través de su directora general de Deporte, muestra su preocupación por lo sucedido en el encuentro entre el Sporting y el Oviedo. Las declaraciones de Álvarez Mesa llegan después de que José Ramón Tuero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, reclamara en estas mismas páginas la intervención del Gobierno regional para intentar poner freno a una espiral de desencuentros entre ambas entidades. “Las y los aficionados de este deporte deseamos disfrutar del mejor fútbol, y de la histórica y sana rivalidad entre Real Oviedo y Real Sporting de Gijón, desde la pasión y un comportamiento ejemplar”, subraya Álvarez Mesa, con la intención de que se recupere la normalidad en torno a este tipo de encuentros. Arturo Elías, representante del Grupo Carso, y la directiva del Oviedo visitaron la sede de Presidencia del Principado hace unos días, el pasado 8 de abril, con motivo de la presentación de la Fundación.