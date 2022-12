El mensaje de Bastón al Sporting tras ganar el derbi: "Nosotros hablamos en el campo"

Borja Bastón, capitán del Oviedo y goleador en el derbi, habló tras el encuentro ante el Sporting y mandó algún mensaje al eterno rival. «A nosotros nos gusta hablar en el campo. Hemos aguantado comentarios, como que se había jugado contra el filial y demás. Y hemos demostrado que al primer equipo también le ganamos», aseguró el delantero madrileño. «Que lo disfrute la afición, que se lo merece. Han tenido que aguantar muchas cosas durante muchos años y es un día para ser felices", recalcó.

«Los nuevos en el equipo alucinaron no se imaginaban que se vivía de esta forma. Es verdad que estuve el año pasado, pero no te acostumbras. Son partidos muy especiales que se viven con mucha emoción. A mí se me siguen poniendo los pelos de punta, y estoy muy contento de haber logrado la victoria para la afición»", indicó. "He estado en muchos equipos y situaciones y pocas cosas hay como esta. Es un día muy especial, yo también he dado una charla y no he podido evitar ponerme nervioso en el vestuario. Tenía tantas emociones que era difícil expresarlas», finalizó.