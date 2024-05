Barbón: "En Cataluña, la concordia ganó al independentismo y a los de la mano dura"

“La vía de Illa, la de la concordia, da sus frutos”, ha afirmado el presidente asturiano y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, quien ha destacado que “el PSC ha ganado por primera vez en la historia las elecciones en votos y en diputados” y “queda claro que la sociedad catalana quiere pasar página”. Pero además Barbón recalca que “los independentistas han perdido por primera vez en democracia la mayoría absoluta”.

Ve en estos resultados, pese a que no clarifican la formación de gobierno, un mensaje “a todos aquellos que se daban golpes de pecho y decían que la estrategia de diálogo no era la correcta”. Con todo, Barbón espera que Illa consiga los votos para ser investido presidente: “Así seremos tres presidentes autonómicos socialistas y uno que vendrá”. El líder socialista asturiano, no obstante, no descarta una repetición electoral, pero de producirse está convencido de que el voto se concentrará en “el partido que es la alternativa y el único que es capaz de consolidar una mayoría alternativa”.

Respecto a si el resultado refuerza a Pedro Sánchez, Barbón cree que “los catalanes han valorado como un gesto sincero” los cinco días de reflexión del Presidente del Gobierno. “Es bueno que en política se demuestre que tenemos vulnerabilidades y momentos en los que lo pasamos mal”. Abundó Barbón en su mensaje de que “vale la crítica política, pero no la personal” y en ese sentido señaló que el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, “tiene una inmensa suerte conmigo porque sabe que yo jamás voy a recurrir ni al insulto, ni a la descalificación personal, ni al ataque visceral, ni a la destrucción de la persona. Jamás, porque no es mi estilo”.

Pero el secretario general de la FSA insistió en que el mensaje es que “la política de concordia impactó” pese a las críticas recibidas a decisiones del Sánchez pese a que “no siempre se ha entendido bien”. “En ocasiones costaba entenderlo”, insistió Barbón, pero “parece que la apuesta era clara y la ciudadanía ha respondido de forma contundente” y “cuando los votos hablan ya no hace falta decir más”. Para el Presidente asturiano “la concordia y el diálogo han vencido tanto a los que decían que lo que había que era mano dura y aplicar un 155 permanente o que había que profundizar en el independentismo”.