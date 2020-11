El aliento, la nuca y la rabia

Los escolinos de la quinta del cole enfilan su décimo partido con la posibilidad de meter presión al líder, el Espanyol, que cerrará la jornada jugando en La Rosaleda contra el Málaga. Cosas del planeta “fúrgol”: los millonarios pericos sintiendo en la nuca el aliento de los rojiblancos dirigidos por uno de los suyos. El Sporting solo necesita puntuar para seguir alargando uno de los mejores arranques que se recuerda en el lugar. Hay que marcarse metas pequeñas. Gallego no permite más. Lógico, queda mucho y no vaya a ser que la chavalería se lo crea y la comedia acabe en drama. Siendo festivo, seguro que la audiencia se dispara para seguir el enfrentamiento ante el Castellón por el ventanuco, por donde hay que verlo todo en estos tiempos. Ya quedan pocas cosas que sean gratis: respirar y poco más, que lo de salir a pasear ya está penado si no es a la hora reglamentaria. Tampoco se pueden ver “free” los partidos del filial. Todo está en venta y ahora más que nunca: cualquier ingreso extra es bienvenido. Y como era de esperar, cabreo de una parte de la afición por tener que abonarse a otra plataforma para ver los partidos del equipo de donde salen los de la quinta del cole. Son las cosas del fútbol moderno. Pero que todos lo hagan no puede ser consuelo. El problema es que se trata de un cabreo acumulado, y cuando esto ocurre ya hablamos de rabia. Y la rabia lo nubla todo. Hasta el sentido común. El de todos.