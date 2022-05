Los que hemos vivido ya unos cuantos play-off entre Palencia y Oviedo buscaremos todo el rato a Urko Otegui por la pista y, aunque no lo veamos, nunca dejaremos de temer a que aparezca; también esperaremos un triple de Víctor Pérez para que el OCB coja una pequeña renta y a que entre Álvaro Muñoz y Diego Sánchez le den la vuelta al marcador si las cosas se ponen feas para los asturianos. Estas criaturas míticas no estarán físicamente en el espectacular pabellón palentino, pero los que salten a la cancha, sin ni siquiera saberlo, son los herederos de Héctor y Adrián Macía, de Javi Rodríguez “Champi”o de Agustín Prieto; siguen el camino que inició Alfredo Riera, que Guillermo Arenas convirtió en Oro y que levantó una Copa con Carles Marco. La misión que les ha tocado a ellos no es menor: nunca se ha ganado en Palencia en un play-off, pero no hay mal que cien años dure.