Presentada la primera demanda en Asturias contra el cártel de los camiones

Un camionero de Tineo ha formalizado la primera demanda en un juzgado asturiano de la que se tenga noticia contra el cártel europeo de los fabricantes de camiones. Otros afectados tienen en curso otras denuncias tanto en Asturias como en despachos madrileños bien por iniciativa propia o merced al asesoramiento de las patronales asturianas del transporte.

La demanda presentada esta semana en los juzgados asturianos de lo mercantil se plantea contra la multinacional alemana Daimnler-Mercedes Benz y ha sido cursada por el despacho ovetense Prieto Valiente (Hispajuris). El cliente reclama al fabricante el sobrecoste que pagó en la adquisición del camión por la concertación de precios en la que incurrieron las principales marcas europeas (Daimler, Man, Daf, Volvo-Renault e Iveco) mediante prácticas colusorias y contra la libre competencia entre 1997 y 2011 y por las que fueron sancionadas con 2.930 euros por la Comisión Europea. Otro grupo, Scania, no reconoció los hechos y recurrió la multa. Se estima que en ese periodo los camioneros y flotas de empresas españolas pagaron unos 3.000 millones de más por la adquisición de vehículo de 6 toneladas o más. En Asturias se interpondrán al menos 1.300 demandas, aunque el parque de vehículos afectado se calcula en 6.000. Parte de ellos no podrán emprender acciones judiciales por no haber conservado la documentación de los vehículos adquiridos durante los catorce años en los que estuvo vigente el pacto y que ya dieron de baja.

Las autoridades europeas de la Competencia consideran probado que las seis marcas investigadas (fabricantes de 9 de cada 10 camiones de tonelaje medio o alto que circulan por Europa) pactaron sobreprecios entre el 10 y el 20%.