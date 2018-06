Broche final al máster en ingeniería de soldadura de Femetal

La patronal asturiana del metal, Femetal, en colaboración con la Universidad de Oviedo, la Fundación Metal, y CESOL (Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión) entregaron esta tarde los Diplomas acreditativos a 14 alumnos que durante un año han participado en la tercera edición del Título propio de Máster en Soldadura y Tecnologías de Unión.

Actualmente, Asturias es la comunidad autónoma que cuenta con más titulados en Ingeniero Internacional de Soldadura, y el 20% de los Ingenieros en Soldadura de España y Sudamérica ha sido promocionado desde Asturias a través de este Máster o formación especializada que Femetal ha promovido desde hace más de una década, lo que supone 484 ingenieros, consiguiendo unos niveles de empleabilidad del 96%.

Este Máster Universitario, inmerso ahora en su cuarta edición, incluye además los contenidos de los programas desarrollados por la European Federation for Welding, Joining and Cutting y el International Institute of Welding y se complementa con módulos formativos en Uniones Mecánicas de Elementos Estructurales, Aplicaciones en Fabricación, Reparación, y Mantenimiento en los sectores Off-Shore, Nuclear y Petroquímico, y otro de Competencias Directivas para la Eficacia Empresarial que inciden en el desarrollo de habilidades para la gestión de empresas y equipos de trabajo.