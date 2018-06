Los Presupuestos de 2018 quedan aprobados y listos para su entrada en vigor

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 han quedado listos para su entrada en vigor tras haber superado hoy el último trámite parlamentario en el Pleno del Congreso, que ha aprobado la mayor parte de las enmiendas incorporadas en el Senado con la mayoría absoluta del PP.



Tras la votación individual de las 46 enmiendas añadidas al proyecto en la Cámara Alta, han salido adelante 32 enmiendas, entre ellas, la que establece ayudas a los damnificados por talidomida, a la que el PSOE ha votado en contra.





para que se puedan comenzar a aplicar unas cuentas que tendrán una vigencia de seis meses y que fueron diseñadas por el Gobierno dey asumidas posteriormente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez , que tendrá que ejecutarlas.Durante el turno de fijación de posturas, el diputado popular Eduardo de Olano ha asegurado que estos Presupuestos son "buenos" porque combinan el impulso económico y la creación de empleo y amplían la partida del gasto social, al tiempo queEl diputado socialista José Javier Lasarte ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a trabajar por España y por los ciudadanos y que lo hará desde el diálogo y el respeto para lograr acuerdos pensados para el interés general.Por su parte, desde el grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el diputado Alberto Garzón ha considerado "extraña" la situación de unos Presupuestos planteados por un grupo, que los ha enmendado en el Senado, al tiempo que ha manifestado su apoyo a la enmienda paraNo obstante, los ha considerado "malos" porque no sólo no revierte los recortes, sino que "busca empequeñecer el espacio público, es decir, la educación, sanidad, pensiones o servicios sociales".También ha manifestado su apoyo a la enmienda sobre la talidomida elquien ha asegurado que estos Presupuestos mejoran la vida de 13 millones de personas, aportan estabilidad, rebajan los impuestos a 3 millones de mileuristas o implantan un complemento salarial para los jóvenes.Al Gobierno socialista le pide que "no tire por la borda los esfuerzos hechos para las políticas económicas" y que "implementen el trabajo hecho por los demás".El diputado de ERC Joan Maragall ha manifestado su posición en contra de todas las enmiendas presentadas por el PP, salvo unas pocas como la referida a la talidomida, y ha considerado quey "dibujan una sociedad apática, gris y sin perspectivas de futuro".La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha considerado que las enmiendas planteadas por el grupo popular son "una venganza contra la sociedad vasca" y ha dejado claro que su grupo "nunca ha sido socio del PP: No hubo acuerdo de legislatura, sólo de apoyo a las cuentas"., según ha asegurado el diputado Ferrán Bel, quien ha recomendado al Gobierno que los corrija mediante modificaciones, para lo que contará con su apoyo.Desde Compromís, Ignasi Candela ha pedido que los Presupuestos para 2019 compensen el déficit de financiación de la Comunidad Valencia y mejoren la inversión, mientras desde EH-Bildu, la diputada Marian Beitialarrangoitia ha considerado queEl diputado de UPN Carlos Salvador ha pedido responsabilidad para que no se anulen las inversiones aprobadas y Manuel Martínez, de Foro Asturias, ha mostrado su intención de rechazar todas las enmiendas del Senado.Desde Coalición Canarias, Ana María Oramas ha confiado en que los Presupuestos "no se queden en papel mojado" y que durante el mes de julio se firmen losal igual que el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que ha pedido que se ponga en marcha cuanto antes la bonificación del 75 % en el transporte para la región.