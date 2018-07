Has entrado en sus tiendas cientos de veces. Has visto su publicidad en miles de ocasiones. Seguro que hasta has esperado con ansia su nuevo catálogo aunque sólo fuera para que te diera ideas sobre cómo decorar tu casa. Pero ¿sabes qué significa Ikea en sueco?, ¿te has preguntado alguna vez que quiere decir el nombre de esta cadena de muebles? Pues tenemos la respuesta, y es sencilla: no significa nada. Al menos en sueco.

La palabra Ikea está formada por las iniciales de su fundador Ingvar Kamprad más la primera letra de Elmtaryd y Agunnaryd, que son la granja y la aldea donde este creció. En definitiva: es un acrónimo inventado por el propio fundador. Y no, no es una teoría poco contrastada: la página web de la compañía lo confirma en su apartado "quienes somos".



Ikea en España

La multinacional sueca Ikea llegó a España en 1996 con sus tiendas de Badalona y Alcorcón (que fueron las primeras en toda la península) y desde entonces se ha ido reinventando y adaptando a las nuevas necesidades y demandas del cliente tanto en tienda física como en digital (ahora incluso está abriendo pequeñas tiendas en el centro de las ciudades que funcionan más bien como pequeños centros de recogida y escaparates casi más que como tiendas). Es mercado de referencia para el grupo a nivel mundial y durante este período ha destinado recursos e inversión con foco en innovación y transformación digital.

"España es también un mercado estratégico para el que la empresa Ikea tiene importantes planes a futuro, como mercado piloto de nuevas fórmulas para estar cada vez más cerca del cliente y dar respuesta a sus necesidades. Futuro que prevé además el rediseño de su estructura logística en todo el país para ampliar localizaciones y cumplir con sus objetivos de mejora en cuanto a experiencia, tiempos y precio del servicio", ha destacado.



El año pasado la compañía facturó más de 100 millones de euros entre sus tiendas de Galicia y Asturias. En el Principado Ikea sólo tiene una tienda: la situada en el centro comercial de Paredes, en el concejo de Siero. En ese centro comercial sorprende especialmente como dan la bienvenida los responsables del Ikea a los clientes: siempre les "presta" que estés en el centro comercial. ¿No has visto ese guiño asturiano? Aquí te lo contamos.