Norniella sigue los pasos de Rato y destaca que el Banco de España controlaba Bankia

El asturiano José Manuel Fernández Norniella, exconsejero de Bankia y estrecho colaborador de Rodrigo Rato, destacó ayer que el Banco de España fue el "inductor" del proceso de integración de las siete cajas que dieron origen al banco. Norniella fue interrogado durant3e el juicio por la salida a bolsa de Bankia por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que pide para él tres años de cárcel por estafa y cuatro para Rato.

El también exsecretario de Estado de Hacienda utilizó durante su declaración una estrategia análoga a la del eministro asturiano y expresidente del banco: subrayar que Caja Madrid primero y Bankia después actuaron bajo control del Banco de España. Norniella enfatizó que él no estuvo en la primera línea de las decisiones. "Cuando todo esto empezó yo no conocía nada, mi función era de trinchera, trabajaba en aspectos muy lineales, de funcionamiento y de logística, no me metía en temas de estructura de alto nivel", afirmó. Y añadió que Según su propia expresión, "no pintaba nada" en las cuentas ni en la confección del folleto de información a los inversores de la salida a Bolsa.

Según Norniella, había once inspectores del Banco de España trabajando de cerca tanto en Caja Madrid como luego en Bankia, y esa presencia le hacía confiar en que se cumplían todas las normas. "He sido consejero de muchas empresas y le garantizo que no me he sentido nunca más seguro ejerciendo mi puesto como lo estuve en Bankia", indicó.