Los accionistas aprueban la fusión de El Corte Inglés y la cadena de moda Sfera

No hubo sorpresas salvo el hecho que de la reunión accionarial se haya adelantado un mes a las fechas habituales de finales de agosto. La junta general ordinaria de accionistas de El Corte Inglés, el gigante de los grandes almacenes, aprobó ayer por unanimidad el balance de las cuentas anuales presentadas por el consejo de administración, que reflejan una reducción de reparto de dividendo a 37,5 millones de euros. También por unanimidad y como elemento más destacable, la junta dio el visto bueno definitivo a la fusión por absorción de la cadena de moda Sfera Joven.

Esta incorporación de la sociedad creada en el 2001 por el propio El Corte Inglés para agrupar las operaciones de la cadena textil para vender moda en tiendas fuera de los propios grandes almacenes permitirá a la compañía adelgazar estructuras, ahorrar costes y establecer nuevas sinergias en materia de compras y administración empresarial. El pasado año con la inclusión en la sociedad de Bricor y en el año 2017 con la entrada de Hipercor, El Corte Inglés confirmó esta tendencia a concentrar. A partir de ahora solo queda Supercor como filial.

Desde la compañía dirigida por Marta Álvarez, "no se prevé que la operación de fusión vaya a tener consecuencias significativas sobre el empleo, ya que se llevará a cabo con respeto a la situación laboral actual de los trabajadores de la sociedad absorbida (Sfera)", señalaron en la junta. Pese a la fusión, Sfera continuará manteniendo su propio equipo de dirección y por ahora no se ha especificado nada que indique que no vaya a mantener las 116 tiendas propias que posee fuera de los grandes almacenes. En el 2019 los números que presentó la empresa que ahora absorbe la multinacional fueron muy positivos, logrando una facturación de 461 millones de euros, un 8% más que el año anterior.

La compañía, con sede en la popular calle Hermosilla de Madrid, ya adelantó las cuentas tras la celebración del consejo de administración el pasado 16 de junio. Como dato más significativo ayer se presentó a los accionistas una reducción del dividendo hasta 37,5 millones de euros con cargo a las ganancias del 2019, la mitad de lo aprobado el año pasado (75 millones de euros). La compañía registró un beneficio neto consolidado de 310 millones de euros en su ejercicio fiscal 2019-2020 (entre marzo del 2019 y febrero de este año), lo que supone un aumento del 20,1% respecto a un año antes y el mejor resultado desde el 2010, cuando ganó 319 millones de euros. Asimismo, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) superó los 1.097 millones, un 5,4% más que el ejercicio precedente, mientras que la cifra de negocios consolidada alcanzó los 15.260,78 millones de euros, un incremento del 1,2% respecto al ejercicio anterior.

La presidenta de El Corte Inglés señaló a los accionistas que "estamos asistiendo a una realidad que constituye un auténtico reto y que, por supuesto, ya estamos superando", en clara referencia a la crisis provocada por la pandemia. Marta Álvarez, que recibió la aprobación por unanimidad de los accionistas, destacó la solidez de la compañía y presentó las tres líneas de actuación para el futuro basadas en "la apuesta por los productos y servicios de calidad, la experiencia de compra, la digitalización y el desarrollo de nuevos proyectos".

El avance del comercio electrónico en los últimos meses "ha permitido multiplicar por cinco las ventas online y por seis los envíos a domicilio", por lo que la compañía avanzará en este sentido y en otoño lanzará una nueva aplicación. También anunciaron la creación de una unidad de negocio Real Estate con la finalidad de ordenar y dar valor a los activos inmobiliarios, lanzarán nuevos proyectos en logística, relanzarán Viajes El Corte Inglés, y ampliarán servicios junto a Financiera El Corte Inglés. Finalmente, la junta renovó como consejeros para los próximos cinco años a Marta Álvarez, Cristina Álvarez y Shahbad Shahbaz, ya que su mandato cumplía este año, y designó a José Ramón de Hoces como consejero secretario.

La junta de accionistas de ayer fue peculiar. Para evitar aglomeraciones y la generación de riesgos de propagación del covid-19, así como la posible exposición a dichos riesgos, el grupo presidido por Marta Álvarez puso a disposición de los accionistas una plataforma digital que permitió la asistencia y voto a la junta general por medios telemáticos. No obstante, los accionistas que quisieron pudieron estar presentes físicamente con unas estrictas medidas de seguridad.