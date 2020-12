Hijos de J. Barreras, astillero gallego que atraviesa severas dificultades, se ha sumado a las empresas que, como la asturiana Duro Felguera, han solicitado el auxilio del fondo de rescate público para obtener una inyección de capital que sostenga su continuidad. La atarazana viguesa, propiedad de la armadora de su único pedido en ejecución (Cruise Yacht Upper Holdco), ya ha elevado esta solicitud a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), además de a otros organismos estatales como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o la semipública Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). La compañía pide una aportación superior a los 30 millones de euros.

El fondo español fue analizado al milímetro por la Comisión Europea, que lo aprobó el 31 de julio. El documento de la resolución expone no solo los requisitos de acceso para las empresas, sino también los de devolución. La ayuda no es a fondo perdido, hay que restituirla. Al igual que Duro, si Barreras quiere optar con garantías a este mecanismo, deberá aportar “evidencias de que no existen otras fuentes de financiación, ya sean bancarias o de los mercados financieros”, o que éstas comportan unos costes que la harían “inviable”. De acuerdo a la normativa que regula este sistema, la inyección de fondos se realiza preferentemente por los llamados instrumentos híbridos, como deuda convertible o subordinada.

La SEPI ya ha aprobado el rescate de la aerolínea Air Europa y estudia el del grupo turístico Globalia y el de Duro Felguera, entre otras empresas. Ayer, UGT y CC OO volvieron a manifestar en Asturias su temor a que el consejo de administración de Duro esté “obstaculizando, sin tener ningún plan alternativo a la ayuda pública de la SEPI, la posible entrada de inversores”.

Los secretarios generales de UGT FICA, Jenaro Martínez, y de CCOO de Industria, Damián Manzado, se reunieron con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, para hacerle entrega de una carta dirigida a la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la que trasladan la preocupación de los sindicatos al ir pasando los días sin encontrar una solución para la centenaria ingeniería asturiana.