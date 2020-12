Laura Jiménez es la Directora de Comunicación Científica de Biow, el invento asturiano que favorece la regeneración celular, lo que, entre otras cosas, permite que durmamos y nos recuperemos mejor. Esto último ha servido para que Biow se haya popularizado entre deportistas de élite, ayudándoles a mejorar su rendimiento.

–¿Qué es Biow?

–Biow es un invento asturiano desarrollado para alargar la vida. Realmente Biow actúa como una unidad de regeneración celular que aporta más y mejor vida. Es decir, Biow genera un entorno celular óptimo, mediante la eliminación de la nanotoxicidad que se acumula alrededor de nuestras células, lo que permite optimizar el proceso de regeneración de nuestro organismo. Biow es único porque consigue transformar nuestra casa en un hogar regenerativo o “BiowSpace”, realizando un cuidado permanente sin que debamos hacer nada, sin ningún esfuerzo y con el máximo confort, mientras dormimos.

–¿Cómo funciona?

Trabajando 24 horas al día siete días a la semana, gracias a diez procesos que te cuidan mientras duermes. Biow ejerce su acción gracias a su alta tecnología patentada “Wide Spectrum Nano10”. Se ha demostrado científicamente con el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) que dormir con Biow en la habitación favorece el aumento de la producción de energía en nuestras mitocondrias, reduce la formación de radicales libres, al mismo tiempo que optimiza la formación de proteínas. Todo ello explica el aumento de la capacidad regenerativa de nuestras células, lo que se traduce en más y mejor vida.

–¿Podemos decir que Biow alarga la vida?

–Desde luego para eso fue concebido. A día de hoy hemos demostrado científicamente que gracias a Biow las células disponen de más energía, favoreciendo su regeneración y reduciendo el estrés oxidativo. Ambos aspectos son clave en la lucha contra el envejecimiento. Bajo nuestro punto de vista, esto tiene consecuencias evidentes en la longevidad. Y lo mejor es que este cuidado es pura biofísica, no implica tomar ningún compuesto químico, por lo que no supone riesgos ni efectos secundarios. De todos modos, los ensayos clínicos no han hecho más que empezar, iremos aportando los resultados a la sociedad uno a uno… Pero respondiendo directamente a la pregunta: si quiere vivir más y mejor, póngaselo usted y a sus mayores en casa, ya.

–¿Podemos suponer, que la regeneración celular ayudará a luchar contra enfermedades asociadas con el envejecimiento?

–Sin duda, pero no sólo con ese tipo de enfermedades. Estamos comprobando de forma empírica que Biow ayuda a paliar los síntomas de múltiples afecciones, especialmente las asociadas a la respiración y a la circulación. En esta primera fase estamos recabando testimonios a cientos de usuarios que nos indican en qué están notando sus mejorías y, la verdad, estamos muy sorprendidos por el amplio espectro de repercusión.

–¿Por ejemplo?

–Nos ha llamado la atención especialmente el número de personas con fibromialgia que nos llaman emocionadas por el cambio de vida que están teniendo, así como usuarios con problemas respiratorios que se sienten aliviados. Tenga en cuenta que la regeneración celular en el alveolo ciliar, es decir, en los pulmones, es por lógica la que primero se va a notar. Por ello, son patentes las mejoras respiratorias en personas con asma y alergias, pero también en la calidad del sueño, reduciendo en muchos casos los ronquidos e, incluso, las migrañas. Para fundamentar los testimonios con mayor impacto, abriremos una línea de trabajo bajo el proyecto Phoenix de investigación Biomédica dirigido por el doctor Enrique Caso.

–¿Tardan mucho en percibirse esos efectos?

–Me gustaría destacar que los resultados de Biow sobre la calidad de vida no se hacen esperar. Especialmente en la mejora respiratoria y del sueño, reduciendo y en muchos casos eliminando, las rinitis, apneas y ronquidos. Notaremos sus efectos en cuestión de días y algunos incluso de horas. Biow te cuidará a largo, pero también a corto plazo.

–¿Qué más beneficios aporta Biow?

–El efecto regenerativo que produce Biow repercute en muchos efectos visibles tal y como atestiguan nuestros consumidores. Por ejemplo, el aumento de la microcirculación mejora de forma directa la salud de la piel y el cabello, reduciendo las ojeras y la profundidad de las arrugas, aumentando la elasticidad y tonicidad del cuello y del óvalo facial, todos ellos aspectos que nos preocupan mucho a las mujeres y cada vez a más hombres. Del mismo modo, la microcirculación es esencial en la funcionalidad del aparato reproductor, por lo que muchos usuarios nos refieren también importantes mejorías en sus relaciones de pareja. También favorece el control del peso por su acción sobre el metabolismo celular.

–¿Esa regeneración celular de la que habla beneficia también a los deportistas de élite?

–Efectivamente. Destacamos especialmente el incremento de producción de energía dentro de la mitocondria. Esto significa que vamos a disponer de más potencia de una forma más efectiva. Y esto se traduce en un mayor rendimiento físico. Al mismo tiempo, la reducción de formación de radicales libres reduce también la inflamación, lo que conlleva una menor probabilidad de sufrir lesiones. En resumen, Biow potencia la eficiencia energética y la recuperación.

–En su página web se puede ver un vídeo en el que aparecen grandes estrellas del deporte aplaudiendo los beneficios de Biow.

–Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de que tantos deportistas de élite confíen en Biow. Pero la mayor parte de la población no somos deportistas de élite. Pensemos que la regeneración celular permite que nuestros tejidos, órganos y sistemas se restauren y funcionen mejor durante más tiempo y eso deriva en los múltiples beneficios que he ido comentando.

–Una de las ventajas que resaltan de Biow es que reducen la “nanotoxicidad que nos rodea”. Hábleme de ello.

–Está ampliamente demostrado que la nanotoxicidad presente en el hogar, y especialmente a la que nos enfrentamos mientras dormimos, afecta negativamente a nuestro organismo. Las nanopartículas que respiramos son tan pequeñas que nuestro sistema respiratorio no es capaz de retenerlas. Para que nos hagamos una idea, una nanopartícula es 10.000 veces más pequeña que un milímetro. Por eso, las nanopartículas no son filtradas por los pulmones, pasan libremente a nuestro sistema circulatorio y de allí a todos nuestros órganos, acumulándose alrededor de las células. Esto hace que las células no puedan generar energía de forma eficaz y que no se puedan comunicar bien con otras células. Para intentar compensar este problema, las células deben trabajar mucho más para conseguir el resultado esperado, lo que hace que se acelere el envejecimiento celular por desgaste, mediante el aumento de radicales libres. Y cuando esto ocurre, se empiezan a desencadenar muchos problemas que perjudican a nuestra salud.

–¿Biow es efectivo también para eliminar el coronavirus?

–Efectivamente, Biow elimina el 99,99% de todas las partículas presentes en el aire, nanopartículas, bacterias y virus, incluido el coronavirus. Esto nos permite disfrutar de un entorno regenerativo y también protegido. De hecho, Biow cuenta con el aval de la Clínica Universidad de Navarra, certificando que elimina el COVID-19, y que, por supuesto, cumple con los requisitos necesarios para la prevención de la propagación del coronavirus que exige el gobierno. Pero además estamos convencidos de que el efecto regenerativo de Biow ayudará muchísimo a la recuperación de los afectados por el coronavirus.

–En resumen, ¿todo el mundo necesita Biow?

–Absolutamente Si. Por responsabilidad personal y hacia nuestros seres queridos, para mejorar nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Hoy en día podemos disponer de Biow en casa desde unos 40 € al mes, con lo que disfrutar de una vivienda regenerativa ya es una realidad al alcance de todos.