La rebelión de los “foreros” en Wall Street

“Lo que está pasando es algo histórico”, asegura el langreano Rubén Vilela, profesional de las operaciones de compraventa de activos en los mercados financieros y que fue designado mejor “trader” (inversor en Bolsa) español. Es la rebelión de los pequeños contra los especuladores. Una nueva especie de “Robin Hoods” bursátiles. “Esto sienta un precedente y no va a acabar aquí”, aventura Vilela, que no le quita la vista estos días a los mercados americanos. Ni él, ni sus colegas “brokers” (inversores bursátiles que trabajan para clientes), que no salen de su asombro.

Todo surgió en un foro de internet llamado Reddit en el que jóvenes americanos discuten sobre temas de lo más diversos, desde la convulsa política nacional, hasta asuntos más banales como la final de la Super Bowl de la próxima semana. Allí, un grupo de jóvenes de “entre 16 y 25 años”, matiza Vilela, decidieron unir fuerzas para plantarle cara al fondo de inversión que quería aprovecharse del hundimiento de GameStop. Y el poder de convocatoria fue brutal. “Cada uno invirtió entre 600 y 1.000 dólares (entre 500 y 800 euros) y han hecho que el mundo entero esté pendiente de ellos”, señala Vilela.

A los que no les ha hecho tanta gracia es a los especuladores del fondo que estaba intentando despellejar a la compañía de venta de videojuegos. “Esto les habrá costado el puesto de trabajo a muchos, están perdiendo muchísimo dinero”, destaca Vilela.

Y es que GameStop pasó en solo una semana de no valer nada a ser oro bursátil. Incluso, la Reserva Federal se vio obligada a intervenir y prohibió a los “brokers” y “traders” profesionales invertir en ese valor en un intento de calmar las aguas. Lo que ha cabreado a muchos de ellos. Entre ellos, a Vilela. “No es justo. Nosotros pagamos por operar en esos mercados. Es como si pagas por ver la Fórmula 1 y te quitan la imagen a mitad de la carrera”, señala.

El caso es que los “foreros” americanos están consiguiendo su cometido y poniendo en el ojo del huracán bursátil a los fondos que se dedican a hundir empresas. “Este en concreto, el que había entrado en GameStop, iba a acabar con ella, lo tenía claro”, resalta Vilela. El asturiano señala que todo esto abre incluso un debate moral. “¿Por qué no hay alarma cuando un ‘hedge fund’ (literalmente, un fondo de cobertura) hunde a un valor, a una empresa, y sí lo hay, como ahora, cuando el pueblo se levanta en contra de estos fondos?”, plantea. Y es que la unión de estos “foreros” está suscitando todo tipo de especulaciones en América. Una de las teorías más extendidas es que el excéntrico multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, es quien está orquestando toda la operación en la sombra. “Lo que está claro”, añade Vilela, “es que esta es una lucha de David contra Goliat, es algo histórico que va a sentar precedentes, no se sabe aún si positivos o negativos”.

Los “foreros” de Reddit ya están buscando a nuevas empresas en crisis para sacarlas de las garras de los especuladores. La siguiente parece que será la cadena de videoclubs Blockbuster, que llegó a tener varias tiendas en Asturias y que lleva una década en pérdidas. Sus acciones han subido un 6.000% estos últimos días.