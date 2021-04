Las grandes dificultades de los jóvenes asturianos: Casi el 40% de los que tienen trabajo está en riesgo de pobreza

Las razones de ese aumento son variadas. Asturias es ya la región con menos jóvenes considerados como activos –que están trabajando o intentando engancharse al mercado laboral– con una tasa de solo el 39,2%. Y, los que tienen un empleo, señaló el presidente del Consejo de la Juventud de Asturias, Álvaro Granda, sufren una enorme precariedad. “La contratación de jóvenes asturianos es testimonial, el regional es un mercado laboral hostil para los más jóvenes, porque los que se consiguen incorporar lo hacen con unas condiciones precarias”, señaló Granda. Esto se traduce en que los menores de 35 años tienen una mayor tasa de temporalidad, cuentan con unos sueldos mucho más pequeños y son de los que más han sufrido el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El 30% de los jóvenes de la región con empleo fueron regulados durante las primeras semanas de la pandemia. Todo esto, aguas abajo, tiene consecuencias graves. Las enumeró el propio Granda. “Un dato preocupante es que el 35% de los jóvenes asturianos de entre 30 y 34 años no pueden emanciparse porque no tienen recursos económicos, este dato pone de manifiesto que el problema del acceso a la vivienda se está cronificando”, aseguró Granda.

A su vez, esa situación está provocando que cada vez haya más jóvenes que estén buscando al otro lado del Pajares la oportunidad laboral que la región les niega. “La pérdida de población joven se está acelerando, es una sangría demográfica”, aseguró Granda. Ahora mismo, solo el 11% de la población de la región es joven. Un porcentaje que los autores del estudio juzgan de bajísimo.

En la presentación del informe participó también la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Elena Ruiz, quien añadió que “no es verdad que los jóvenes no nos queramos emancipar como se nos suele reprochar. Queremos, pero cuando lo hacemos nos vemos abocados a infraviviendas de 25 metros cuadrados y con unas comodidades muy deficientes”.

“Si el problema del paro juvenil es la FP sería fácil de arreglar”, replica el Consejo a Sánchez

“Si el problema de los jóvenes asturianos fuera tan sencillo como reformar la Formación Profesional (FP), sería muy fácil de resolver”. Esta fue la réplica que ayer dio el presidente del Consejo de la Juventud de Asturias, Álvaro Granda, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien anteayer en el Congreso de los Diputados propuso como una solución para atajar las enormes tasas de desempleo juvenil regional–del 30,7% entre los asturianos que tienen entre 16 y 29 años– una “gran revolución de la FP” lo que, a su entender, ayudaría a aumentar sus posibilidades laborales. Sánchez había respondido a una pregunta del diputado Isidro Martínez Oblanca, sobre los planes del Gobierno para atajar el paro juvenil. Rotundos, los jóvenes no dudan de que haya que reformar ese sistema formativo, pero no lo ven como una prioridad tan absoluta. Granda citó, por ejemplo, que el colectivo necesita de forma inmediata más políticas para levantar las cifras de empleo. Sin demoras. “Un plan de choque”, aseguró. Y criticó que el Gobierno nacional esté promoviendo medidas como la de fomentar el retraso de la edad de jubilación lo que, a su juicio, cierra la puerta del mercado laboral a muchos jóvenes. “Sin políticas de inserción laboral ese es un camino equivocado”, resaltó. También recalcó la necesidad de incrementar el parque de viviendas en alquiler para conseguir levantar las cifras de emancipación de los jóvenes asturianos. Por su parte, el director general de Enseñanzas Profesionales del Gobierno asturiano, Javier Cueli, señaló durante su participación en un Congreso sobre la FP en Valencia que estas formaciones deben conseguir atraer y retener el talento. “Especialmente en el ámbito industrial y en los ciclos formativos de grado medio, tenemos una carencia de alumnado que opta por estos estudios y debemos retenerlo porque las tasas de aprobado en estos ciclos son bajas, en muchos casos por abandono”, señaló. El secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, reprochó a Sánchez que “decir que hay que hacer una gran revolución en la FP es no decir nada. Lo que tiene que hacer es bajar de las frases hechas a los hechos”. Y Podemos pidió que se paralice la propuesta de penalizar las jubilaciones anticipadas por ser un “despropósito” y poner encima de la mesa “medidas reales” para favorecer la entrada de los jóvenes al mercado laboral.