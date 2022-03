Los expertos avisan: “La huelga puede dar la puntilla a Asturias, el Gobierno debe negociar”

Incertidumbre y dudas sobre el futuro son las sensaciones que dominan tanto a los economistas como a los afectados por la situación generada por la huelga del sector del transporte por carretera. Los expertos temen daños “especialmente graves” en dos sectores, el de las industrias electrointensivas y el agropecuario. Su demanda, que el Gobierno se siente a negociar con los transportistas porque si la situación se prolonga en el tiempo la huelga podría dar la puntilla a muchos negocios y, por extensión, a la economía asturiana,.

El economista Juan Vázquez destaca la “incertidumbre” que provocan la guerra en Ucrania y el “cambio del orden geopolítico y geoeconómico”. En el caso de Asturias, los sectores más afectados son las industrias electrointensivas y el entramado agroalimentario, que pueden sufrir con esta nueva crisis “un golpe de efectos especialmente negativos”. Apunta que en economía no suelen darse “desmoronamientos absolutos” sino “procesos de declive”, y que Asturias lleva “muchos años declinando, ante la pasividad llamativa y preocupante de autoridades, agentes e instituciones de la región”. Cree que sobra “retórica” y faltan “actuaciones de verdad”.

“Asturias lleva muchos años declinando ante la pasividad de autoridades, agentes e instituciones” Juan Vázquez - Economista

Destaca que sectores como el del transporte y el agroganadero sobreviven con márgenes mínimos porque siguen vendiendo a precios de hace décadas, mientras los costes de producción se han disparado. “Es una situación insostenible”, alerta. Indica que en los setenta hubo una crisis similar que se afrontó en España con políticas de contención salarial y subvenciones estatales. ¿Soluciones? No hay varitas mágicas. Vázquez cree que si los salarios siguen la senda del IPC se disparará la inflación, lo que provocará “una espiral imparable”. Pero si las subidas salariales se quedan por debajo del IPC se producirán pérdidas del poder adquisitivo y de la calidad de vida, lo que podría provocar “estallidos sociales” y acabar “con la clase media”. Otra salida sería volver a una “economía muy subvencionada”, como en 1973, pero sería “una solución transitoria”.

“No quiero ser apocalíptico pero lo que ya se venía gestando anteriormente se ha visto acentuado por la pandemia y la guerra”, señala Vázquez, que aboga por aprovechar las “oportunidades”, la “destrucción creativa” y la aparición de “sectores emergentes” que también traen consigo las crisis. Pone un ejemplo: “En las Cuencas ya hay más empleos tecnológicos que mineros. Hubo declive, pero no debacle, y ahí están las fuerzas emergentes. Confiemos un poco en eso”, concluye.

El también economista Manuel Hernández Muñiz señala: “La puntilla, o la espada de Damocles, la tienen encima de sus cabezas los ucranianos. Siendo un trastorno los efectos indirectos que van a recorrer todos los intersticios de la economía, a nosotros nos toca la parte más llevadera”. Coincide en ver similitudes entre la situación actual y la provocada por la “crisis del petróleo” en 1973. Con el agravante de la actual huelga del transporte, que está llevando a otros sectores “al límite”. Cree que la solución es “sentarse a negociar”.

“Lo mejor es que los agentes económicos reciban cuanto antes el golpe porque así reaccionarán” Manuel Hernández Muñiz - Economista

La pregunta es si el daño de la crisis debe ser asumido en solitario por la administración o si las empresas que utilizan el servicio del transporte por carretera deben renegociar sus contratos al alza. En este caso la “parte débil” es “el sector atomístico, los autónomos”.

Si bien la crisis de los setenta se afrontó subvencionando el precio de los combustibles, la situación solo se amortiguó temporalmente, detalla Hernández, quien defiende el camino contrario: ante un “fenómeno general” como el de esta crisis “lo mejor es que los agentes económicos reciban cuanto antes el golpe porque así reaccionarán”. De lo contrario, el sistema de precios, que es “un bien común”, dejará de “transmitir información”. Falta por abordar, comenta Hernández, el “debate social” sobre la “indexación (ajustes para procurar que la capacidad adquisitiva se mantenga en el tiempo) salarial” y cómo “repartir las cargas”.

El empresario Belarmino Feito prevé “un coste muy alto” para la economía asturiana por la huelga. “Llueve sobre mojado porque ya desde el año pasado se habían disparado los precios de la materia prima y la energía. La escalada de precios nos fue limando los márgenes. La situación se agrava ahora porque, aunque tengas materia prima acopiada y camiones para transportarla, no puedes moverla por los piquetes. Y tampoco puedes ofertar nuevos proyectos porque no hay certeza de la evolución de los precios”, clama.

“Llueve sobre mojado, ya desde el año pasado se dispararon los precios de la materia prima y la energía” Belarmino Feito - Empresario

Feito califica la situación de “muy grave” y augura que puede suponer “la puntilla” para algunas empresas si la huelga se prolonga en el tiempo. Destaca la “sucesión de golpes” que han sufrido las empresas: “Primero fue la crisis de 2008; cuando ya estábamos recuperándonos, la pandemia; ahora que parecía que remitía, la guerra; y la ‘guinda del pastel’, la huelga del transporte”, se queja. El resultado de todo ello es que muchas empresas están “al borde del colapso” mientras que “todo el mundo se pone de perfil”, en velada referencia a los dirigentes políticos.

En el sector agroganadero la situación es también dramática. El ganadero llanisco Juan Antonio Ruenes pudo entregar ayer unos 4.000 litros de leche a la Cooperativa Corvera, pero ya fue advertido de que no pueden asegurar si podrán hacerlo mañana. “El problema es que, sin recogida, habría que tirar la leche, mientras que el ganado tendría que seguir alimentándose. Esto no es como un camión, que si para no consume gasóleo, aquí sigue habiendo que pagar las letras, los gastos y el alimento del ganado”, señala.

“Si para, un camión no consume gasóleo, mientras que el ganado tiene que seguir alimentándose” Juan Antonio Ruenes - Ganadero

Su deseo es que el problema se solucione porque, de lo contrario, tendrá que empezar a tirar leche. Pero incluso en esa circunstancia tendrá que enfrentarse a un problema añadido: “¿Dónde lo tiras? Porque no está permitido en cualquier sitio”, alerta el ganadero, que tiene unas 160 cabezas de ganado, de las cuales alrededor de 90 son de leche.

Identificadas otras 39 personas en piquetes

El Gobierno volverá a negociar hoy con el Comité Nacional del Transporte, pero no con la plataforma convocante del paro, que entra en su octavo día. Entre las 8 horas del sábado y las 8 horas del domingo se escoltaron en Asturias 264 vehículos en 55 convoyes y fueron identificadas 39 personas en piquetes violentos.