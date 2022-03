Así inundó Oviedo el clamor camionero (y del campo): "Nos ningunean; estamos arruinados"

“¡No somos cuatro, somos cuatro mil los que estamos hoy aquí!”, exclamaba en la mañana del sábado en Oviedo José Fernández, Coordinador de la Plataforma para la Defensa del sector de Transportes de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional en Asturias delante del edificio Calatrava, donde se celebra este fin de semana el Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Oviedo amaneció este sábado con sol y el sonido de los cláxones de numerosos camiones que ya a las once de la mañana entraron en la capital del Principado para participar en una manifestación que concluiría ante las puertas del edificio Calatrava sobre la una de la tarde, donde José Fernández, portavoz de la plataforma que está organizando la huelga que amenaza con paralizar varios sectores económicos, puso de nuevo de relieve las demandas de su sector, además de agradecer la participación de ganaderos y agricultores. La ausencia en el congreso socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con cuya participación se contaba hasta última hora, no echó para atrás a los transportistas, que ya desde temprano se hicieron notar por las calles de una ciudad que, de nuevo, les recibió con aplausos y apoyo por parte de muchos ciudadanos, algunos con mensajes escritos en pancartas como la que llevaba una mujer y en la que se podía leer: “¡Ánimo valientes!”. La levantaba en alto al paso de los conductores. Y el goteo de camiones fue constante desde la llegada de los primeros transportistas. De hecho, a la una de la tarde no había cesado la entrada de grandes vehículos a la capital, tal y como comentaba uno de los conductores a sus compañeros.

Sobre las once y cuarto, y por otro acceso, llegaron a la Losa los agricultores y ganaderos con un importante número de tractores, convocados por Asturias Ganadera. Estos realizaron una marcha diferente, recorriendo las calles de Samuel Sánchez y avenida de Colón para confluir finalmente con los camioneros, que estaban haciendo su recorrido camino del Calatrava, a la altura de la calle Real Oviedo, momento en que quienes iban a pie irrumpieron en aplausos hacia los transportistas.

Previamente al inicio de la marcha a pie, José Fernández, el Coordinador de la Plataforma para la Defensa del sector de Transportes de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional en Asturias, señalaba que esperaba que con la protesta “se abra una negociación lo antes posible porque los transportistas no podemos estar parados. Estamos arruinados ya, y si no nos atienden, tendremos que tirar lo camiones al río. Aquí estamos agricultores, ganaderos, y nosotros. Queremos una solución inmediata, no vamos a estar así eternamente. ¿Cómo puede ser esto, que tengan a España desabastecida?”, se preguntaba entre el ruido de los manifestantes.

Y a renglón seguido recordó: “Somos los mismos que hace dos años, durante la pandemia, estuvimos dando el callo para que no le faltara nada a la población. Los ciudadanos se están dando cuenta de que el sector transporte, ganaderos, agricultores y pescadores somos básicos para el funcionamiento del país. Nos tienen ninguneados y ahora, además, la Ministra, con esas declaraciones nefastas, lo único que hace es caldear más los ánimos”, añadió.

En cabeza de la manifestación, que transcurrió pacíficamente a lo largo de todo el recorrido, transportistas y ganaderos compartían una pancarta de la organización convocante que rezaba: “El transporte de Asturias se solidariza con la Plataforma Nacional de defensa del sector, con los agricultores, ganaderos y pescadores de España. Por unos sectores imprescindibles para la sociedad y la economía”. Haciendo sonar también sus tractores, y quienes iban a pie los lloqueros, los agricultores y ganaderos, algunos acompañados de sus hijos, portaban también otros lemas como “SOS rural, si el campo para, la ciudad no come” o “aplicación y control de la cadena alimentaria”. Junto a esta última también podía verse la pancarta de Asturias Ganadera.

Precisamente uno de sus miembros pedía calma a los participantes antes de iniciar su andadura desde la Losa. “No entrar en provocaciones de terceras personas, no dañar el mobiliario ni nada, somos buenas personas, somos trabajadores que pedimos que nos paguen nuestro trabajo a un precio digno. ¡Ánimo y a luchar!”, exclamaba por el megáfono Juan Carlos López Biesca.

A preguntas de este diario dijo, entre otras cosas, que “desde Asturias Ganadera hacemos un llamamiento a la calma. Somos gente pacífica, que solo pedimos que nos dejen trabajar ganando un precio digno para nuestros productos, y lo mismo para esta gente del transporte porque estamos trabajando bajo mínimos, perdiendo incluso dinero. Por eso estamos en la calle, apoyando en Oviedo al transporte porque es un sector que está igual o peor que el nuestro. Agricultores, ganaderos y camioneros estuvimos ahí, al pie del cañón, para salvar el país y ahora nos pagan con esta subida de todo. Nos están buscando la ruina. No somos ni de izquierdas ni de derechas, solo somos trabajadores luchando por nuestro pan y nuestra forma de vida”, dijo.

Mientras por la calle del Real Oviedo subían los camioneros con sus vehículos y, en paralelo, ganaderos, agricultores y tractoristas, tanto los conductores de coches como viandantes observaban, con respeto reinante, el paso de los manifestantes y, al tiempo que algunos les aplaudían, incluso hubo quienes se sumaron a la marcha.

El desarrollo pacífico de la protesta se vio mínimamente enturbiado por un incidente que tuvo lugar en la calle General Elorza, como explicó el camionero afectado, Mario Sánchez. “Estaba parado cuando de repente empecé a sentir como el golpeteo de piedras sobre el camión y cuando me di cuenta la luna se rajó. Nos bajamos y vi que eran balines y que nos habían disparado con una escopeta desde una ventana de un quinto piso”, denunció. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, solo el desperfecto causado en el camión. El camionero denunció los hechos en el mismo lugar a miembros de la Policía Local que estaban cubriendo la manifestación.

Una vez delante del edificio Calatrava, los participantes en la protesta se hicieron oír a través de sus representantes. José Fernández señaló que “los transportistas estamos trabajando por debajo de los costes más de un cincuenta por ciento. Los conductores también están afectados como los transportistas, por eso tenemos que seguir luchando y tenemos que ganar”, proclamó el portavoz, quien agradeció la participación de agricultores y ganaderos en la protesta señalando que “gracias a vuestro apoyo no somos cuatro aquí, ¡hoy somos cuatro mil!”. También agradeció a Policía Nacional y Local su presencia durante la manifestación velando por la buena marcha de la misma diciendo que “ellos también son trabajadores: no son enemigos, son amigos”.

Allí se encontraban también trabajadores de la Fundación Metal con una pancarta, entre otras, que rezaba: “Más de once meses sin cobrar. ¡¡Basta de mentiras!!”. Fernández les animó a que aprovecharan el momento para hacerse oír en esta riada de descontento que se está haciendo notar en el país.