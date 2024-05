¿Favorecer notas altas de los asturianos en la EBAU o primar la excelencia y exigencia? Esto es lo que hace Asturias, según un estudio

Asturias está entre las comunidades que buscan principalmente que sus estudiantes aprueben y saquen notas altas en las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU) antes que evaluar que estén bien preparados. Es decir, prioriza la competencia con otras comunidades frente la excelencia educativa.

Así figura en un estudio de la plataforma Escuela de Todos –aglutina a 15 asociaciones de toda España– que sostiene en líneas generales que el sistema actual "no es el idóneo" para garantizar el acceso en igualdad a todas las universidades porque "no refleja el correspondiente nivel de asimilación de competencias y contenidos; una misma calificación no equivale a un mismo nivel de conocimientos (según la comunidad autónoma de la que se trate) y facilita la obtención de calificaciones superiores al nivel real del alumnado".

Así las cosas, un mismo estudiante puede obtener resultados muy diferentes en la EBAU en función de la comunidad donde se presente. En Asturias, por ejemplo, los estudiantes necesitan haber estudiado cinco temas para poder obtener la máxima nota. Lo mismo sucede en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias. Mientras, en el otro extremo, los estudiantes gallegos, murcianos y vascos con contestar preguntas exclusivamente de dos temas tienen la posibilidad de obtener un 10, según Escuela de Todos, que nació en 2021 en Cataluña para luchar por la impartición del 25% del castellano en sus centros educativos y ahora ha dado el salto a nivel nacional.

Asturias no es solo la única que prioriza que los estudiantes aprueben a que estos estén bien formado, sino que son once en total. Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha son las que destacan en tal grupo. Lo hacen por dos vías: ofreciendo al alumno una alta opcionalidad, que le permite elegir qué responder y qué no, y eliminando el apartado del bloque más complejo, "donde se puede demostrar con mayor claridad la madurez del alumno".

Opcionalidad

Más diferencias. Hay comunidades que permiten que sea el alumno, gracias a una alta opcionalidad en la elección de las preguntas, el que decida el peso porcentual de cada bloque. En este caso, explican, destaca Asturias, "que permite al alumno optar entre 0% y 30% en Comprensión y expresión, entre 0% y 60% en Conocimiento de la Lengua, y entre un 0% y 40% en Educación Literaria". El estudio coteja las pruebas de acceso realizadas en 2023, analizando las diferencias en su estructura, en los contenidos evaluados y en los criterios de corrección en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas II e Historia de España. La presidenta de la plataforma, Ana Losada, sostiene que "no hay ninguna comunidad que lo esté haciendo bien porque el alumnado sale a jugar a meter un gol con distintas reglas. No queremos señalar a ninguna autonomía con este estudio". En su opinión, el último borrador del Ministerio de Educación de cara a la EBAU para 2025 tampoco va a solucionar las disparidades detectadas, y ha pedido a este departamento sentarse con las comunidades para abordar esta cuestión con el fin de homogeneizar la prueba en todo el territorio.

Las conclusiones del análisis apuntan a que el peso porcentual de los bloques de contenidos fijados por el Ministerio no es respetado por todas las comunidades, por tanto los alumnos no son evaluados de los contenidos que especifican las competencias y saberes de cada uno de los bloques, y no dominar uno o varios bloques de contenido puede no ser impedimento para obtener la más alta calificación. Además, el alto grado de opcionalidad que ofrecen las pruebas en la elección de las preguntas es determinante en la calificación final, y los criterios de corrección sobre el contenido ideal de las respuestas penalizan o premian de distinta manera en cada lugar.