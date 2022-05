Las cuentas de Arcelor incluyen la acería verde, aún sin acordar con la plantilla

ArcelorMittal parece encaminada a otro año récord tras aumentar sus beneficios el 80% en el primer trimestre del año. La multinacional intensificará su programa de inversiones estratégicas elevándolo hasta los 3.462 millones y, por primera vez, el plan para decarbonizar las plantas de Gijón y Sestao aparece en las cuentas de la compañía y ello a pesar de que aún no ha pasado por el comité de inversiones de Luxemburgo y a pesar de que las negociaciones con los sindicatos para el recorte de plantilla que lleva aparejado siguen estancadas.

Más allá de los anuncios de voluntades sobre el plan de descarbonización, la reconversión para fabricar acero verde ya aparece en las cuentas de la multinacional. En concreto figura en un apunte sobre los resultados del último trimestre de 2021. En los números de ese periodo se incluye ahora una ganancia de 206,9 millones de euros por reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos en Sestao, motivada por una mejora de las proyecciones de generación de tesorería “en el marco de los planes de descarbonización”. Sestao se convertirá en la primera acería del mundo con cero emisiones de CO2 una vez que empiece a recibir desde Asturias los prerreducidos que se fabricarán en la futura planta de reducción directa de mineral de hierro de Gijón utilizando hidrógeno verde.

Un socio de la siderúrgica en HyDeal anuncia una fábrica de electrolizadores en Europa

Por su parte, la alianza HyDeal, que abastecerá a de hidrógeno verde a las plantas de ArcelorMittal en Asturias, sigue dando pasos. Fuentes del conglomerado empresarial anunciaron que ya tienen cerradas las ingenierías que desarrollarán todo el sistema de producción y suministro de hidrógeno. En ese plan hay una fábrica de electrolizadores que podría ubicarse en Asturias con una inversión cercana a los 100 millones de euros. La compañía belga John Cockerill, socia de la alianza, acaba de anunciar una nueva planta de electrolizadores de 1 GW en Europa. No se ha desvelado su ubicación, pero desde HyDeal reconocen que es una de las empresas con las que “se está discutiendo” su entrada en el proyecto asturiano. De momento, dicen, hay hasta seis posibles suministradores para la futura factoría asturiana y “no hay nada cerrado”.

Tras batir todas sus marcas de beneficios en 2021, Arcelor sigue cabalgando en la inflación y la cuenta de resultados del primer trimestre de este año casi dobla a la del mismo periodo del pasado ejercicio. Pese a la guerra de Ucrania, el incremento de los costes energéticos y a haber recortado su producción de acero bruto en 1,3 millones de toneladas, la empresa ha registrado un incremento de sus beneficios al 80%: pasando de 2.158 millones de euros a 3.896. La escalada viene espoleada por el incremento del precio del acero. En el primer trimestre de 2021, en sus operaciones europeas, ingresaba por millón de toneladas 770 euros. En 2022, un total de 1.153. El CEO de la siderúrgica, Aditya Mittal, celebró los resultados, pero espera una contracción cercana al 1%.

En las negociaciones en Etxebarri para el acuerdo marco de ArcelorMittal en España no hubo avances sobre el ajuste de personal. La dirección y los sindicatos no se volverán a reunir hasta el próximo miércoles, lo que oscurece la perspectiva de lograr llevar el proyecto de la acería verde de Gijón al comité de inversiones de este mes que se celebrará en Luxemburgo. Esto retrasará inevitablemente al menos un mes el proyecto de descarbonización. La dirección española de Arcelor defiende que sin acuerdo de recorte de plantilla (960 puestos de trabajo en Asturias), no habrá inversiones. FADE reclamó ayer un pronto acuerdo.