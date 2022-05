El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la oferta pública de empleo (OPE) del ejercicio 2022. Un total de 29.578 plazas pactadas con los sindicatos para la Administración General del Estado, que sumando las del personal de justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado elevan el número global a 44.787 plazas. De estas, 21.087 serán de nuevo ingreso, 11.033 de promoción interna y las 10.636 restantes de estabilización de interinos. "Es la mayor oferta de la historia que refleja la voluntad de este ejecutivo para que las administraciones públicas tengan el material necesario y un personal suficiente y cualificado", ha declarado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

El Gobierno aspira a nutrir de sabia nueva a la administración del Estado y revertir la dinámica de pérdida de efectivos después de una década de austeridad, recortes y pobre inversión en nuevas plazas. Montero ha destacado que desde que Pedro Sánchez es presidente, tomando como referencia su primer mandato en 2018 se han convocado un total de 143.869 plazas, el doble que en los dos mandatos previos de Mariano Rajoy. La media de edad en la administración general es elevada y los sindicatos alertan de que el 60% de la plantilla se jubilará en la próxima década, por lo que exigen agilizar las oposiciones para evitar problemas en el relevo generacional.

La oferta pública de empleo aprobada este martes en el Consejo de Ministros se divide en tres cuerpos administrativos y dentro de dichos cuerpos hay unas plazas para el ingreso libre y otras para la promoción interna. Luego hay un tercer cupo para plazas de estabilización de interinos, pero sobre el mismo no ha desagregado detalles la titular de Función Pública este martes tras el Consejo de Ministros. Lo que no incluye la oferta publicada este martes y que recogerá previsiblemente el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles la futura oferta pública de empleo para el sector público empresariales. Una convocatoria de 18.149 plazas, que está "ya en desarrollo", según ha adelantado la ministra, pero que todavía no está concretada. Así quedan repartidas las plazas de la OPE 2022.

Administración General del Estado: 30.163 plazas

La administración general del estado (AGE) publicará este 2022 un total de 30.163 plazas, la mayoría de las cuales serán de ingreso libre. Concretamente un total de 15.800 plazas, mientras que para la promoción interna se asignarán un total de 9.591 plazas y para la estabilización de interinos se publicitarán otras 4.692 plazas. Este refuerzo irá destinado a reforzar las plantillas de la Tesorería de la Seguridad Social, el SEPE o los entes ministeriales, aunque de momento no está publicitado un desglose por instancias y cuerpos.

Cuerpos y fuerzas de seguridad: 4.992 plazas

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se verán reforzados con la convocatoria este 2022 de 4.992 plazas. Los organismos de la Policía Nacional y la Guardia Civil tendrán un ingreso libre de 4.342 empleos, además de 650 plazas más de promoción interna.

Administración de justicia: 7.682 plazas

La administración de justicia será otro de los organismos reforzados, con una convocatoria de 7.682 plazas. De estas, un total de 945 serán de ingreso libre, otras 792 de promoción interna y un total de 5.945 para la estabilización de interinos.