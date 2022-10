La relevancia de la industria, la innovación y la sostenibilidad fue puesta ayer de manifiesto en Gijón en el V Congreso Industria 4.0, que contó en su inauguración con el consejero de Ciencia e Innovación, Borja Sánchez; la alcaldesa de Gijón, Ana González; la presidenta de la patronal asturiana (FADE), María Calvo, y el fundador de Conecta Industria, Juan M. Baragaño. Álvaro López Durán, director de Desarrollo de Negocio de Duro Felguera, destacó que "se siguen necesitando soldadores, aunque se precisen menos" que antes "porque no todo va a ser digital" y que, "necesitándose las formaciones clásicas y las nuevas", "ahora es difícil encontrar" perfiles de los oficios y especialidades convencionales. El representante de Duro destacó la importancia de la colaboración público-privada. Carlos Pajares, director general de TKE Norte, destacó la relevancia de los macrodatos y la inteligencia artificial, pero también reivindicó la relevancia de soldadores, pintores y otros especialistas. "No se necesita solo ‘big data’. No va a haber una robotización al 100%". No obstante, alertó de que también hay carencia de personal ducho en informáticos, sistemas e ingeniería de sistemas. Susana Pascual, consejera delegada de PixelsHub, explicó que "si nuestras profesiones han sido sedentarias", con pocos cambios de empresa y ciudad, el mundo se está volviendo "nómada".