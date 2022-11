Medio Ambiente señala que el desbloqueo de parques eólicos depende de los ayuntamientos

La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado asegura que, en lo que de ella depende, no habrá retrasos en las declaraciones de impacto ambiental de parques eólicos que provoquen una caducidad de proyectos que están en tramitación en Asturias. No obstante, apunta que esas declaraciones están condicionadas por la viabilidad urbanística y que quien la determina son los ayuntamientos.

Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la declaración de impacto ambiental y los atascos administrativos ponen en peligro centenares de proyectos en España. Según la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), si no se amplían los plazos o se aceleran los trámites, se perderán en Asturias proyectos eólicos que suman una potencia de 80 megavatios (MW) .

Fuentes de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado apuntaron ayer que desde el punto de vista ambiental, las tramitaciones de los parques eólicos tienen dos procedimientos: por un lado la evaluación de impacto ambiental (EIA) del proyecto, que requiere una declaración de impacto ambiental (DIA) a formular por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y por otro lado la evaluación ambiental estratégica del plan especial (plan imprescindible en los casos en los que hay que cambiar el planeamiento urbanístico), que debe tramitarse a través de los ayuntamientos. "Si el ayuntamiento no admitiera a tramitación el plan especial, no se podría formular la evaluación ambiental estratégica y, por tanto, no se podría avanzar", apuntaron fuentes de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, que añadieron que "por parte de la dirección general no se prevén retrasos en la formulación de la DIA, aunque estará en cualquier caso condicionada a la viabilidad urbanística, a determinar por el ayuntamiento".

Lo que está descartado es que se produzca una ampliación de los plazos. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró el miércoles en la Conferencia Sectorial de Energía que se mantienen los hitos para "evitar el bloqueo de capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos".