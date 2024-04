FADE pide que las mutuas gestionen bajas laborales para reducir el absentismo

El aumento del absentismo en Asturias, que lideró en el último trimestre del año pasado la estadística nacional, según avanzó anteayer Adecco Group, "es uno de los problemas más graves que están sufriendo nuestras empresas, sobre todo las pymes, ya que no solo supone un coste inasumible y puede llegar a imposibilitar que se abran negocios", señaló la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

La patronal regional destaca que hay un 5,9% de ausencias derivadas de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y que es el "dato histórico más elevado de la serie histórica (desde 2007) y de los datos previos conocidos".

FADE cree que, aunque puede haber diversos motivos, esta tendencia podría estar relacionada con el "funcionamiento del sistema sanitario", dado que Asturias es la tercera región, tras Extremadura y Galicia, con mayor duración media (el 59,1% superior al promedio español) de las incapacidades temporales por contingencias comunes.

FADE reiteró que "la reducción de las listas de espera podría aportar una importante disminución del absentismo" y que a esa reducción podría contribuir la participación de las mutuas en la gestión de las bajas para aligerar la presión sobre el sistema sanitario.

Vacantes. Por otra parte, el año pasado se registraron en Asturias 30.035 ocupaciones vacantes, el 18% menos que en 2022, cuando había 36.407. Según un estudio elaborado por el portal Infojobs y la escuela de negocios Esade, Asturias fue la comunidad en la que más se contrajo el empleo disponible que está sin ocupar y duplicó la merma habida en España, donde cayó el 9%. Las vacantes laborales existentes en el Principado supusieron el 1,19% de las existentes en el conjunto del país, por debajo del peso de Asturias por población activa, parados, ocupados y afiliados. A su vez, Asturias es la quinta región con más inscritos por vacante (49), uno más que la media nacional. Comercial y ventas aglutinan el 29% de las vacantes publicadas en el portal, seguidas por atención al cliente (13%), profesionales, artes y oficios (8%), turismo y restauración (7%) e ingeniería y profesiones técnicas (5%). El 33% de los candidatos en la región cuentan con estudios universitarios, mientras que sólo el 12% de las vacantes requieren estas titulaciones. Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, reiteró ayer su demanda de que se constituya ya "de manera urgente" la mesa de empleo para "analizar por qué las empresas se quejan de que no encuentran trabajadoras cuando hay un nivel de paro tan elevado". A su juicio, no vale la estrategia de CEOE y demás patronales de "echar la culpa a los demás". "Habrá que analizar las ofertas que se plantean y, si lo hacemos, veremos que hay mucha precariedad y uso y abuso de la contratación temporal de menos de un mes y a tiempo parcial" y salarios de "400 ó 500 euros". "La gente", dijo, "no quiere trabajar para ser pobre".

Ofertas de empleo. Metal, industria agroalimentaria, turismo, tecnologías de la información y comercio serán los sectores que generarán mayor ocupación este año en Asturias, según la empresa especializada en recursos humanos Randstad. En el conjunto de España, las actividad que generarán más ocupación son, según este estudio, la industria, el turismo, la agroalimentación y la logística. Según Andrés Menéndez, director general de trabajo temporal de Randstad, "el mercado laboral mantiene su fortaleza".

