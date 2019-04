Podemos reprocha al Principado que la campaña oficial de difusión de los comicios no tenga versión en asturiano

El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Enrique López, ha reprochado este martes al Gobierno del Principado que la campaña de difusión sobre las elecciones autonómicas del 26 de mayo no tenga una versión en lengua asturiana. Según López se trata de una "discriminación a los miles de hablantes de asturiano".

López se ha pronunciado en estos términos en la comparecencia ante la Diputación Permanente de la Junta General del consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, el socialista Guillermo Martínez, donde informó sobre la campaña institucional.

La respuesta de Martínez a las críticas de López fue que "no hay precedentes". El consejero ha añadido que "no se ha realizado hasta el momento y no se ha contemplado".

A López, cuyo partido fue el único que preguntó por este asunto, no le ha convencido la respuesta del dirigente asturiano y, a través de la red social Twitter, ha pedido explicaciones al actual secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, recordando que su formación acordó en 2017 apoyar la oficialidad del asturiano.

"Hoy, el gobierno de Javier Fernández presenta la campaña institucional y ni una palabra en asturiano. Pedimos no discriminar a los miles de 'asturfalantes' pero el consejero dice que no hay precedentes. Adríán Barbón: ¿No tienes nada que decir?", emplaza el diputado de Podemos al candidato socialista.