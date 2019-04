Pedro Sánchez, en Gijón: "El 28A necesitamos una enorme moción de censura social a las derechas"

Pedro Sánchez vuelve al Principado en la que es su cuarta visita en los últimos diez meses. El candidato a la Presidencia del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) vuelve además a Gijón y lo hace en compañía de Adrián Barbón, secretario general de la FSA-PSOE y candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y candidata al Congreso de los Diputados por Asturias y Ana González, candidata a la Alcaldía de Gijón.

En la anterior ocasión que Pedro Sánchez visitó Gijón su acto discurrió en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro y el lleno absoluto requirió de la apertura de una sala contigua para albergar a todos los que se acercaron a escuchar al candidato. En esta ocasión el lugar elegido tiene una mayor capacidad, se trata del Pabellón Central del mismo recinto.

Sánchez arrancó cerca de las ocho de la tarde tras haber cedido primero la palabra al resto de ponentes. El candidato socialista comenzó pidiendo el voto para su partido pues "estamos muy cerca de que el PSOE logre una amplia mayoría parlamentaria". En cuanto a la polémica entorno a la independencia de Cataluña y el órdago soberanista, Sánchez quiso ser tajante "cuando diga no, es no, en Cataluña no va a haber referéndum ni independencia. Me siento orgulloso de ser español, que lo escuchen bien alto". El candidato pidió un voto masivo al PSOE, "os pido votar por los que durante estos cuarenta años han votado al Partido Socialista, también necesitamos a quienes alguna vez nos han votado, necesitamos de su ayuda. También quiero a los que nunca nos han votado pero que dicen 'ante el riesgo de involución y viendo al resto de candidatos, voy a votar al PSOE. Necesitamos llegar a una enorme moción de censura social contra la derecha y sus tres siglas. Estamos cerca de lograrlo, vamos a hacer que pase", finalizó Sánchez. En el discurso del candidato se echó en falta alguna mención hacia la variante de Pajares o la transición energetica, temas claves para el Principado.

Ana González fue la encargada de arrancar el acto y ha recordado la figura de Tini Areces y Paz Fernández Felgueroso y ha recalcado además el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez, "este gobierno trabaja hasta el último día para cumplir esos deberes y entre ellos está el plan de vías de Gijón. Vamos a recuperar un Gijón que tenga en el centro a las personas. Un Gijón para el empleo, un empleo del futuro, con energías limpias y con el potencial del mar". González no dejó pasar la oportunidad de recordar el encuentro de la manifestación en Madrid que reunió a los adversarios del PSOE y preguntó a los asistentes al acto, "¿Qué queréis ese Gijón o el de la foto de Colón?". La candidata a la alcaldía de Gijón finalizó su alegato pidiendo el voto para el PSOE porque "nuestras conquistas son democráticas y llegan con los votos".

El secretario general de la FSA-PSOE y candidato a la Presidencia del Principado de Asturias. Adrián Barbón tomó la palabra a continuación de Ana González. "La FSA es el partido más fuerte de Asturias", comenzó exclamando Barbón para después remitir a los asistentes al acto que la del domingo no es una elección más, "elegimos un destino. Las tres derechas nos ofrecen una España en blanco y negro. La España que quiere Asturias es la que saca adelante el plan de HUNOSA y blinda las pensiones". Barbón pidió concentrar el voto en el PSOE ya que a su juicio "no se puede perder ni un solo voto si queremos vencer a las derechas".

Cerca de las siete y media de esta tarde el turno llego a Adriana Lastra. La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Asturias arengó a los suyos esgrimiendo que "el único partido que está haciendo campaña en Asturias es el PSOE". Lastra pidió que la gente escoja, que se pregunte que futuro quiere para los suyos y recordó que "si las derechas el día 28 de abril suman, el 29 gobiernan, por eso tenemos que pararles". Las propuestas de Adriana Lastra fueron aplaudidas y una de las que más gustó a los presentes fue la de poner en marcha la Ley de Eutanasia. Lastra recordó que el 10 de junio "Franco saldrá del Valle de Los Caídos y recuperaremos la memoria de los demócratas que aún siguen en las cunetas de todo el país". La candidata al Congreso también quiso destacar que Gijón tendrá plan de vías "tras 17 años bloqueado y que en tan solo 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez lo pondrá en marcha".