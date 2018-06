Iglesias visita a "los Jordis": "No deberían estar en prisión"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, visitó ayer en la prisión madrileña de Soto del Real al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al diputado de Junts per Catalunya (JxC) en el Parlament Jordi Sànchez. Y afirmó a la salida: "No deberían estar en la cárcel". Una visita de la que la portavoz del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, dijo que su partido se había enterado por los medios. No obstante lo cual, el PP acusó a Pedro Sánchez de usar a Iglesias (su "vicepresidente en la sombra") para que le haga "el trabajo más sucio". Ciudadanos le calificó de "socio preferente y perfecto del procés".

Iglesias conversó durante una hora con Cuixart y unos minutos con Sànchez. El líder de Podemos dijo que hace tiempo que quería visitar a "los Jordis" (especialmente a Cuixart, por ser un "referente moral para Cataluña"), pero pensó que debía esperar el momento adecuado, que es ahora porque el consenso político ha echado al PP del Gobierno, explicó. Iglesias añadió que también quiere visitar a Oriol Junqueras y no descarta viajar a Alemania para reunirse con Puigdemont.