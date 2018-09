Junqueras: "ERC no necesita gesticular su independentismo"

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras sostiene que ERC "no necesita gesticular para explicar que es independentista". Encarcelado en Lledoners a la espera de juicio, el líder de ERC descarta fijar un nuevo calendario para el proceso secesionista e insiste en la necesidad de ampliar la base social del soberanismo. "Con una mayoría indiscutible, el referéndum que ahora parece imposible será inevitable", afirmaba ayer en una entrevista en "La Vanguardia". Junqueras pretende negociar con el Estado "un acuerdo político para hacer un referéndum acordado". Marca distancias respecto al expresidente Puigdemont, con el que no tiene contacto, y considera razonable sustituir a los diputados encarcelados porque "sería absurdo dejar el Parlament en manos de una minoría y de los que defendieron la aplicación del 155". No se arrepiente "en absoluto" de no haber huido a Bruselas y si saliera de prisión se quedaría "en Cataluña, al lado de la gente", afirma.