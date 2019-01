Vox exige a PP y a Cs la destitución o reprobación de una consejera andaluza

Primer aprieto para el nuevo Gobierno andaluz, que comparten PP y Cs, con respaldo parlamentario de Vox. Los ultraderechistas exigieron ayer la destitución o, en su defecto, la reprobación de la consejera de Igualdad y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, por las críticas que vertió contra la Semana Santa en un artículo de 2013.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, tuiteó un incendiario mensaje el martes por la noche. "¡Basta de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos!", protesta el líder ultra. Y añade: "Si no le gusta, que no vaya. Pero búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces".

Después deja bien sentada la amenaza: "Si (Ruiz) no es cesada, Vox pedirá su reprobación. Esperamos que el señor Moreno se tome en serio lo firmado", termina Abascal.

Previamente, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, también había esgrimido el cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con el PP para reclamar que Moreno llame al orden a Ruiz.

La Consejera ya se disculpó la misma noche del martes. "No representa ni lo que pienso ni lo que defenderé como consejera de todos los andaluces", se explica.

En el artículo, Ruiz tacha las procesiones de Semana Santa de "desfiles de vanidad y rancio populismo cultural", así como de "espectáculo tenebroso" que ha sido "rescatado de la historia medieval". Además, la considera "una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo. Un entretenimiento de la plebe, devotos que confunden la religión con el protagonismo".

El líder de Cs, Albert Rivera, hizo caso omiso de las amenazas de Vox y dio el asunto por zanjado. "Ese tema ya está resulto, ya pidió disculpas en su día" y ayer (por el martes) "volvió a pedir disculpas", así que "no hay debate, no hay polémica".

Moreno le quita hierro

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, hizo otro tanto. "No tenemos por qué hacer un drama de una situación que es parte de una posición reflexiva de una persona que tiene derecho a evolucionar en su propia reflexión y ayer mismo (por el martes) lo dejó claro".

Pero el PSOE de Andalucía considera que el mero hecho de que Ruiz haya tenido que pedir disculpas por unas críticas de hace cinco años demuestra que "quien manda es Vox, aunque Ciudadanos lo quiera ocultar".