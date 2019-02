Primer duelo entre los "carteles electorales" del PSOE y del PP

Las manifestación por la unidad de España han provocado el primer duelo dialéctico entre los "carteles electorales" del PSOE y del PP a la presidencia del Principado. Adrián Barbón y Teresa Mallada han cruzado declaraciones sobre sus respectivas posiciones ante las convocatorias de este fin de semana, en las que se cuestiona la estrategia negociadora del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Mi programa electoral se resume en una frase este fin de semana: estoy orgullosa de ser española. Es el tema clave de este fin de semana", aseguró, antes de lanzar un mensaje al que será su rival en las urnas, el socialista Adrián Barbón. "Desconozco su discurso sobre la unidad de España, sobre turismo, sobre la defensa o no de la concertada, sobre industria o minería", afirmó ayer la candidata popular. "Intenta desviar el tema para no posicionarse en asuntos fundamentales como la unidad de España, algo que sí hacen otros líderes del PSOE como Lambán, García-Page o Alfonso Guerra. De Barbón no he escuchado la más mínima defensa de la unidad de España. La mejor forma de posicionarse es repetir conmigo que está orgulloso de ser español", retó Mallada.

El líder de la FSA aprovechó ayer las redes sociales para dar respuesta. "Mientras otros se suman a la crispación, el odio o el miedo (#YoNoVoy), yo prefiero reivindicar la alegría. Por ejemplo, la alegría de disfrutar Asturias en todas las ocasiones, disfrutar de cada rincón, de sus paisajes. Soñar su futuro y construirlo", comentó en su cuenta de Twitter, donde añadió una foto de su excursión en el Cabo Peñas. El secretario general de los socialistas asturianos había reprochado en la víspera que "la candidata del PP en Asturias se va de viaje a Madrid a manifestarse contra el PSOE, de la mano de la extrema derecha. Vale. ¿Cuándo empezará a hablar de lo que piensa para Asturias? Por ejemplo: sobre el área metropolitana. ¿La apoya? ¿No?", interrogó Barbón.