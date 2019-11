ERC avisa a Sánchez: si no acepta la mesa de Gobiernos no habrá investidura

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha querido dejar claro este martes que, si el PSOE no acepta el compromiso de crear una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat sobre Cataluña, con un calendario para ello, los trece diputados de su formación votarán en contra de la investidura de Pedro Sánchez, haciendo imposible que prospere.

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha explicado que hay una fase de negociación diálogo previa a la investidura, que es la que deben protagonizar el PSOE y ERC, como partidos ganadores en el conjunto de España y en Cataluña, para enmarcar el diálogo sobre lo que denomina "el conflicto político inequívoco" de Cataluña.

Y después de la investidura, a su juicio, debe abrirse una mesa de diálogo institucional entre los dos Gobiernos para buscar una solución. Pero si el PSOE no se compromete a este segundo proceso y no se fija un calendario para ello, no habrá investidura ni diálogo entre gobiernos.

Reunión este jueves en el Congreso

Los equipos negociadores del PSOE y ERC se reunirán el próximo jueves en el Congreso en el que será el primer encuentro de ambos tras el aval de la militancia de la formación republicana a abordar con los socialistas la creación de una mesa de negociación sobre Cataluña.

De que cristalice esa mesa y de qué condiciones tenga dependerá el voto de la formación independentista en la eventual investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes socialistas han confirmado que el jueves será el día de la reunión, que tendrá como escenario el Congreso y que será a las 17.00 horas.

El equipo negociador socialista lo formarán la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra; el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, y previsiblemente el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.

El de ERC lo integrarán su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián; la secretaria general adjunta del partido, Marta Vilalta; y el presidente del consell nacional de los republicanos, Josep Maria Jové.

Tal y como se compondrá el Congreso el 3 de diciembre a raíz de los resultados electorales, el papel de los 13 escaños de Esquerra se vislumbran como la pieza clave de la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, una vez ha cerrado con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, un preacuerdo para tener un Gobierno de coalición.