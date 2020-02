Teresa Rodríguez construirá "un sujeto político andaluz"

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado este jueves que, una vez que ha decidido no optar a renovar como líder del partido 'morado' en la comunidad, centrará ahora su "empeño" en "construir un sujeto político propio andaluz".

Rodríguez ha explicado que pretende hacerlo con "lealtad" a las organizaciones -IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, aparte de Podemos-- y las personas que a título individual se adhirieron a la confluencia Adelante Andalucía, la marca con la que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.

Así lo ha anunciado Teresa Rodríguez en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía, en Sevilla, un día después de conocerse su decisión de no presentar candidatura para renovar su liderazgo en la III Asamblea Ciudadana que la formación celebrará el próximo mes de mayo, de forma acordada con la dirección estatal del partido 'morado' que dirige Pablo Iglesias.

Rodríguez ha comparecido junto a los ocho compañeros de la Ejecutiva de Podemos Andalucía y con la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía Ángela Aguilera, ante quienes ha descartado que los once diputados que aportó Podemos a dicho grupo de la Cámara andaluza vayan a renunciar ahora a su escaño.

"Regalarle once escaños a IU nos parecería un exceso", ha dicho, para recordar a renglón seguido que, en las primarias celebradas para la conformación de las listas electorales de Adelante, las candidaturas de su equipo fueron las que se impusieron en las ocho provincias andaluzas.

Ha incidido en que "nuestro objetivo no es otro que construir la casa común" de personas afectadas por la "orfandad" de un sujeto político andaluz como el que ella pretende impulsar, y que su intención no es "quedarse con todo" el proyecto de Adelante Andalucía que ya se creó para las pasadas elecciones autonómicas.

Según ha aclarado, su pretensión es que ese "sujeto político propio andaluz" tenga "aspiración andalucista", así como que sea una fuerza política "netamente ecologista, feminista y de la clase trabajadora", y que pondrá su "empeño" en construir "la casa, el espacio común", y "ampliar" el sujeto político iniciado con Adelante Andalucía.

En esa línea, ha negado que ella "se arrogue" la representación de Adelante Andalucía, y ha defendido que lo que va a hacer su equipo es ponerse a "construir la iniciativa que no se ha desarrollado en su totalidad, de forma leal" con las organizaciones y las personas que forman parte de ella, si bien ha reconocido que aún no ha hablado con la dirección de IU Andalucía desde que este miércoles se conociera su decisión de no optar a seguir liderando Podemos en la comunidad.



Justicia social

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado su "máximo respeto" a la líder andaluza de su partido y referente de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, en su decisión de "emprender un camino autónomo como partido" y ha puesto en valor que la marcha haya sido pactada. "Ya estamos prácticamente en proyectos políticos distintos que van a ser siempre fraternales. Los que combatimos la injusticia y defendemos la justicia social, aunque sea desde estrategias diferentes, estamos llamados a entendernos", ha asegurado Iglesias a su entrada a la comisión de Derechos Sociales y políticas activas de la Discapacidad.

"Ojalá las cosas siempre se hubieran hecho así en la izquierda porque nos habría ido mejor a todos", ha dicho Iglesias en referencia a otras bajas en su partido que no han sido pactadas, como la del que fuera su exnúmero dos, Íñigo Errejón.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 ha considerado "respetable" que la corriente que lidera Rodríguez no comparta la línea de Podemos de gobernar con el PSOE. Ambos hicieron pública su ruptura pactada en un vídeo difundido en redes sociales en el que visibilizan con un abrazo la separación de sus proyectos.