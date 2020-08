La reina Sofía sale por primera vez de Marivent para ir de compras por Palma

La reina Sofía ha salido este miércoles de Marivent. La primera salida que se conoce de ella desde que se hiciera pública la marcha de España de don Juan Carlos. Concretamente, la emérita, que se instaló en el palacio hace ya unos días, salió de compras acompañada por su hermana, Irene de Grecia.

Juntas pasearon por las calles más céntricas de Palma para pasar una tarde de tienda en tienda. Se dejaron ver, así, por la calle Sant Miquel y también por la calle Jaume III, donde hicieron parada en El Corte Inglés.

Los viandantes de Sant Miquel que reconocieron a la reina Sofía vieron cómo entraba en la tienda de cosméticos de belleza y cuidado veganos The Body Shop, donde se venden productos naturales 100% cruelty free (no testados en animales) para el cuidado facial, corporal y capilar. Además en este establecimiento se vende maquillaje.

No es de extrañar que la reina Sofía eligiera The Body Shop para hacer una de sus paradas durante su tarde compras de ayer, pues ya es sabido que es una persona que también lleva, desde que murió su padre en 1964, una dieta vegetariana. Sofía estuvo varias horas fuera de Marivent. Sobre las 18 horas abandonó el palacio con un Mercedes gris, y no volvió hasta las 21. Fue su primera salida de estos días, y después de conocerse que su marido, el rey emérito, abandonaba el país.

Este jueves se verán las primeras imágenes de Felipe VI tras la marcha de su padre. El Jefe del Estado recibe en audiencia al presidente de Uruguay, Francisco Bustillos. No habrá cobertura gráfica de los medios de comunicación,que recibirán imágenes oficiales facilitadas por Zarzuela.

Mientras, el paradero de Juan Carlos I sigue siendo una incógnita. Algunos medios lo sitúan en República Dominicana y otros en Portugal. También se apunta la posibilidad de que el rey emérito opte por desplazarse a diferentes países, donde sería acogido por amigos de alto poder adquisitivo, antes de fijar su residencia definitiva.