El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido a Pedro Sánchez que explique qué ha pactado con EH Bildu para apoyar los Presupuestos Generales del 2021. El pleno del Congreso debate hoy las enmiendas a la totalidad de las cuentas, la herramienta que tienen los grupos parlamentarios para tumbar la propuesta del Gobierno y frenar la tramitación de los Presupuestos. El jefe del Ejecutivo ha conseguido fraguar una mayoría para impedirlo gracias a ERC y a Ciudadanos.

El PP ha sido uno de los siete partidos que ha presentado enmienda a la totalidad. Casado ha defendido esa decisión porque considera que su "hoja de ruta" es pactar con los que "quieren destruir la nación española" y defienden una "agenda política contra España". El dirigente conservador ha rechazado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de defender las cuentas en la tribuna, diga que "son buenos para los españoles". "Decir que son 'Presupuestos país' cuando traen el sello de Bildu, de Esquerra Republicana (ERC) y del partido más radical que forma parte de un Gobierno en la UE, como es Podemos, creo que no es la mejor definición", ha afirmado.

Casado ha denunciado que el Gobierno de coalición no aclare qué cesiones va a hacer a EH Bildu para lograr su respaldo a los Presupuestos y ha censurado que el vicepresidente, Pablo Iglesias, haya respondido de manera misteriosa cuando se le ha preguntado. Se refería el líder del PP a una entrevista de la Sexta al vicepresidente segundo esta mañana. "Nuestra obligación es convertir el bloque de la investidura en un bloque de legislatura y en un bloque de dirección de Estado y con toda la prudencia, creo que es una buena noticia [el respaldo de Bildu]. Nos toca seguir negociando con ERC", ha declarado. Ante la pregunta directa de si él mismo ha negociado con Arnaldo Otegi y Bildu, ha respondido: "La política es también el arte de lo que no se ve. Llevamos mucho tiempo trabajando para que el Gobierno mantenga una dirección de izquierdas (...) Vamos a seguir trabajando con discreción", ha continuado.

Ese apoyo del independentismo vasco ha empezado a levantar ampollas y el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, no ha tardado en reaccionar en Twitter, donde ha expresado su "dolor" por ver su respaldo en el Congreso sea "relevante" para el Gobierno y para los españoles. Fernández Vara lo achaca a la "negativa por llegar a acuerdos" entre el resto de fuerzas en el hemiciclo.

Ver a OTEGUI siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 11 de noviembre de 2020

El líder de los populares considera que el jefe del Ejecutivo tenía que elegir entre "renunciar al centro o a los extremos" y ha optado por los "populistas, comunistas y nacionalistas". "O hay futuro para España o futuro para el Gobierno", ha continuado. El político conservador ha defendido la necesidad de parar la tramitación de los Presupuestos porque conducen a una "crisis sin paliativos", con "déficit, deuda, despilfarro y desempleo". Además ha recordado que instituciones como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han mostrado sus dudas sobre las cuentas presentadas por el Ejecutivo.

"Han preferido electoralismo a costa de nuestros nietos que pagarán nuestras deudas", ha lamentado antes de acusar al PSOE de ir por el camino de dejar a España "por tercera vez en una crisis brutal", en referencia a la gestión económica de Felipe González y José Luiz Rodríguez Zapatero.

Réplica de Montero

En su réplica, Montero se ha quejado de que Casado no haya hecho ninguna mención a partidas económicas concretas y "no ha hablado de las preocupaciones de los ciudadanos ni de la capacidad como país para salir de esta crisis". En su opinión y siguiendo la estrategia del Ejecutivo, que intenta mantener su estrategia de arrinconar al PP con Vox, la ministra ha sostenido que el líder del PP ha demostrado que sigue participando "en las primarias en la derecha" y solo es un "moderado a tiempo parcial". "Ha cambiado el tono respecto al de hace dos semanas, al que mostró durante la moción de censura de Vox", ha dicho Montero sin concretar a qué declaraciones de Casado se estaba refiriendo.

La titular de Hacienda se ha revuelto contra la acusación de que van a "despilfarrar" dinero público y ha preguntado a Casado entonces si él no haría unos Presupuestos "expansivos" en plena crisis sanitaria y social por el covid-10. Montero ha recordado al PP que la mayor tasa de desempleo de toda la serie histórica fue con el Gobierno de Mariano Rajoy, con una tasa de 26,9 % y que la mejor cifra la obtuvo el Ejecutivo de Zapatero en 2007. También ha recordado que la deuda pública aumentó en 22 puntos durante los gobiernos del PP, el déficit de la Seguridad Social se multiplicó por 18 y "vaciaron la hucha de las pensiones".

En su respuesta, Casado ha acusado a Montero de dar un "espectáculo" en la tribuna y de mostrar empatía con "el drama social, económico, sanitario y de muerte que vive España", por lo que le ha pedido que pida "perdón" a las víctimas y afectados de la crisis.

Ya en la intervención última de la ministra para responder al jefe de la oposición, la titular de Hacienda le ha afeado que la tratara "con cierta superioridad intelectual" y le ha retado a hablar de los títulos académicos de cada uno y de cómo se han obtenido. Se refería Montero a la investigación por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y a la licenciatura de Derecho, que el líder de los populares tardó en sacarla ocho años, pero aprobó el 48% de las asignaturas en solo cuatro meses.

El 'no' de los ultras

Tras la intervención de Casado, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha subido a la tribuna de oradores para defender su rechazo total a unos Presupuestos que, según ha dicho, son "un auténtico disparate". En una intervención mucho más calmada que la de Casado y Montero, el dirigente ultra ha lamentado que el Gobierno de coalición haya traído a la Cámara baja las Cuentas públicas "más irresponsablemente deficitarias de la historia" con "unos ingresos imposibles de alcanzar y unos gastos imposibles de asumir".

Espinosa de los Monteros ha criticado que el Ejecutivo no haya reducido el gasto político superfluo y ha espetado a la bancada socialista y morada que deben gestionar el patrimonio público igual que gestionan el privado, donde tienen mucho más éxito, según ha asegurado. A este respecto, ha señalado que la dejadez del Gobierno ha llevado a que la clase media española se empobrezca durante los últimos meses.

"No he encontrado alguna propuesta o solución en su intervención", le ha respondido la ministra de Hacienda antes de pedirle que deje a un lado las frases rimbombantes que no aportan nada. Montero le ha espetado que tiene la impresión de que Vox está en un "realidad paralela" y que hacen uso del populismo moderno, "intentar de expresar una idea como si se tratara de algo simple cuando se trata de una complejidad". A este respecto, ha lamentado que el partido ultra solo esgrima "soluciones al uso que no tienen ningún tipo de adaptación a la realidad actual".