El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho este sábado un llamamiento para ganar "a los de siempre" en las elecciones del 14F haciendo posible que Esquerra Republicana tenga "una mayoría lo más sólida posible en el Parlament" y un Govern liderado por Pere Aragonès.

En un acto municipalista realizado por vía telemática con diversos alcaldes de ERC, el exvicepresidente del Govern ha dicho que le parece curioso que "se pongan nerviosos" aquellos a los que él ha denominado como "los de siempre", y que son los que han tenido la presidencia de la Generalitat en las últimas décadas -convergentes y socialistas-.

"Es curioso -ha apuntado Junqueras- porque nosotros no insultamos ni faltamos el respeto, no nos dedicamos a destripar a nadie, sino que nos limitamos a explicar nuestro proyecto y obra de Govern, y esto no lo pueden soportar y chillan, y nos distraen de nuestro objetivo de ayudar a la gente".

Según Oriol Junqueras, que puede salir de la cárcel durante los fines de semana por tener de nuevo el tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat, el mejor camino para ayudar a la gente "es construir la república y la independencia, a fin de poder disponer de todos los instrumentos que tienen los Estados".

"Sin duda hay muchas cosas que hacer, y sin duda también hay que intentar siempre hacerlas mejor", ha indicado, "pero también es cierto que hemos hecho las cosas mucho mejor que otros, y pedimos tener la oportunidad de disponer de una mayoría lo más sólida posible en el Parlament a fin de que la presidencia de la Generalitat la desempeñe Pere Aragonès" (que es el candidato de ERC).

El líder de ERC ha pedido, asimismo, "no caer en las provocaciones de los de siempre, no contagiarse del desánimo, porque nos quieren contagiar sus incapacidades y sus vicios, y los de siempre se ponen muy nerviosos cuando explico que, con 90 años de historia, ERC no tiene ni un solo caso de corrupción, y ellos no pueden decir lo mismo, porque tienen muchos".

Ha advertido, en este sentido, que "cada euro robado por la corrupción es un euro que no podemos poner en las escuelas del país, que se roba a los ciudadanos, y nosotros no robamos, no somos corruptos, no tenemos ni un solo caso, y por esto se ponen tan nerviosos y se desesperan" los que sí los tienen.

"Por esto es tan importante -ha insistido- que la gente vote a ERC, a los que quieren la independencia y la república, sí, pero también un Govern decente y honrado".

Junqueras ha pedido ir a votar el 14F aunque esta fecha de los comicios "haya sido impuesta para darnos miedo", ha dicho, y ha recordado que había quien decía que era imposible que ERC ganase en Lleida o en otras grandes capitales pero este objetivo se logró en las pasadas elecciones municipales.

"Llenemos las urnas de votos republicanos, de dignidad, de honradez, de compromiso, de coraje, de los que nunca se rinden ni se rendirán", ha concluido Junqueras.

Activar la independencia

La candidata de JxCat a la Generalitat, Laura Borràs, se ha comprometido a activar la declaración de independencia de 2017 si el soberanismo logra superar el 50 % de los votos el 14F y, en el caso de que ella gane, propondrá a Pere Aragonès (ERC) y Dolors Sabaté (CUP) un gobierno de unidad.

Borràs ha protagonizado el mitin de JxCat en la avenida Lluís Companys de Barcelona, lugar habitual de manifestaciones soberanistas frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y muy cerca del Parlament, donde un 30 de enero de 2018 no se pudo investir a distancia a Carles Puigdemont por los recelos de ERC.

La candidata, que ha estado acompañada por los presos de JxCat en tercer grado -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn- y en conexión telemática desde Bélgica con Puigdemont, ha desgranado los compromisos de la candidatura para la hoja de ruta soberanista, listados en un documento de siete puntos.

"En la medida en la que en las elecciones haya una mayoría suficiente de 50 por ciento de votos emitidos y suficiente compromiso con el mandato vinculante del referéndum del 1 de octubre, será necesario que todos los actores del independentismo nos comprometamos a activar la declaración de independencia que votamos el 27 de octubre (de 2017)", ha asegurado.

Borràs ha concretado que el "primer paso" de esta roja de ruta se daría tras la constitución del Parlament, cuando se debería adoptar "una resolución que constate la mayoría a favor de la independencia y "ratificar la vigencia de la declaración de soberanía de 2013, la del inicio del "procés" de 2015 y la de la independencia de 2017", todas ellas suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Esta hoja de ruta, ha explicado, no descarta la negociación de un referéndum de autodeterminación con el Estado durante la siguiente legislatura, pero ante la "muy probable posición de intransigencia y el inmovilismo" del Gobierno, ha avisado de que el soberanismo no puede "esperar indefinidamente" y tendrá que "avanzar".

Por ello, ha dicho que será necesario un gobierno de "partidos soberanistas que tengan las manos libres para enfrentarse a todos los abusos del Estado" y que "estén dispuestos a tomar las decisiones unilaterales que correspondan".

En este sentido, se ha comprometido a adoptar una actitud "firme, activa y vigilante y también, si es necesario, de resistencia y desobediencia institucional para contrarrestar cualquier intromisión del Estado en relación con las instituciones" de Cataluña.

Para lograr este Govern "fuerte", Borràs ha asegurado que, si tiene opción de formar gobierno, lo primero que hará es llamar a los candidatos de ERC y CUP, Pere Aragonès y Dolors Sabaté, respectivamente, para formar un Ejecutivo de unidad soberanista.

Borràs ha aseverado que JxCat se compromete "a planificar y desplegar los cambios y transformaciones tecnológicas, legislativas, organizativas y administrativas en los diversos ámbitos para preparar la transición hacia la República Catalana".

La candidata ha subrayado que todo este proceso deberá hacerse "en coordinación" con el denominado Consejo por la República, que dirigen Carles Puigdemont y Antoni Comín, huidos en Bélgica, un organismo que también genera recelos en Esquerra.

Puigdemont se aferra al 1-O

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (Junts) ha pedido este sábado "desconfiar" de quienes quieren renunciar a lo representó el referéndum del 1-O, en alusión implícita a ERC, y ha dejado claro que su partido nunca lo hará.

"Abandonad toda esperanza, los de un lado y los del otro, de que Junts abandone o renuncie a los aprendizajes de lo que representó el 1-O. Desconfiad de los que dicen esto", ha dicho en su intervención telemática desde Waterloo (Bruselas), en un mitin en el Arc de Triomf de Barcelona junto a la candidata, Laura Borràs, y los presos del 1-O de la formación.

Según Puigdemont, durante el 1-O los catalanes aprendieron a autoorganizarse y a conocer lo fuertes que pueden tener si se movilizan, y que la política y las instituciones son instrumentos "al servicio de las ideas, de las causas y las personas, y que es reforzar este vínculo es reforzar la democracia".

"Aquel día aprendimos una manera de ganar, de celebrar victorias y que, cuando un país va unido, gana. Aprendimos a no tener miedo de ganar, y a confiar más en nosotros mismos", ha reivindicado el expresidente catalán, que considera que lo que más molestó a los poderes del Estado es que, a su juicio, los catalanes ganaron.

También ha reivindicado el voto del 1-O el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que ha debutado este sábado en la campaña de Junts, y ha defendido que solo los catalanes pueden garantizar la presencia y la defensa de la lengua en el mundo "con una actitud de lealtad lingüística y de insobornable militancia a favor del catalán".

"Tenemos un Estado español en contra de nuestra lengua, y por eso pedimos tener un estado propio para poder proteger y promocionar nuestra lengua", ha reivindicado.

El exconseller Jordi Turull ha preguntado al Estado si respetará el resultado de las elecciones, más allá de que hayan fijado la fecha del 14 de febrero: "Nosotros sí lo respetaremos. ¿Y ellos? ¿O mientras no salga lo que ellos quieren, enredarán lo que puedan las instituciones catalanas?".

"Ya no es necesario que la Fiscalía envíe a sus espías salmonetes para que hagan sus informes y te acusen de atrocidades por participar en un mitin o acto político. Estamos en una situación de emergencia democrática", ha alertado Turull, que ha añadido que las sociedades cambian sin pedir permiso ni perdón.

El exconseller Rull ha lamentado la "venganza sistemática" que ve contra ellos, al vaticinar que en breve la Fiscalía presentará un recurso contra el tercer grado de los presos, aunque ha recalcado que nunca renunciarán a su visión del mundo.

"Nunca renunciaremos a nuestras ideas porque nunca nos rendiremos", ha exclamado Rull, que ha reivindicado un futuro de progreso y bienestar para Cataluña.

El exconseller Joaquim Forn ha defendido la importancia de poder gobernar Barcelona si se quiere una república catalana: "Barcelona no será capital de una república catalana si no somos capaces de gobernar la ciudad".

También ha llamado a la movilización en estas elecciones para lograr un buen resultado para evitar que se les quiera apartar y "se vuelvan a unir todos los que quieren que el independentismo no gobierne en el país".

Visión crítica de la CUP

La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha afirmado este sábado que el independentismo catalán lleva "tres años" "estancado" tras lo vivido en la jornada del referéndum del 1-O, cuyo patrimonio se ha ido "derrochando" hasta ahora.

En un acto de campaña de la CUP con los exdiputados en el Parlament Anna Gabriel y David Fernàndez, Sabater ha criticado las "varitas mágicas", las de "la inmediatez, con palabras que no se sabe cómo se sostendrán", y de "unas mesas de diálogo" que "ni tan siquiera existen", en alusión a JxCat y ERC.

"Somos la única alternativa de que esto cambie. Llevamos tres años que esto está estancado después de lo que vivimos el 1-O. Es comprobar la fuerza de la unidad popular, la capacidad de autoorganización, la acción de desobediencia civil más potente que ha habido hasta ahora, y cómo se ha ido derrochando este patrimonio", ha señalado la candidata de la CUP.

Por ello, ha hecho un llamamiento para "reactivar la movilización" y "revitalizar" el movimiento independentista, pero no solo desde las instituciones.

El independentismo catalán, ha dicho Sabater, es el único movimiento de protesta que puede hacer "tambalearse" al "régimen del 78", y que consiguió "agrietarlo" con el 1-O: "No se puede renunciar bajo ningún concepto a revitalizar este movimiento".

"O nos movilizamos y votamos en consecuencia o la extrema derecha tiene una puerta de entrada. En Badalona lo hemos visto, estos populismos de derecha que se aprovechan del malestar, de esta crisis brutal que sufre tanta gente", ha indicado Sabater, que fue alcaldesa de Badalona entre 2015 y 2018.