Oviedo acogerá del 3 al 6 de noviembre el certamen internacional de quesos World Cheese Awards y el festival Asturias Paraíso Natural International Cheese, que tuvieron que aplazarse un año por la crisis sanitaria de la covid-19.

Así lo han confirmado este miércoles el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias, la secretaría técnica del festival, llevada a cabo por el Instituto del Queso y la organización inglesa The Guild of Fine Food, después de que el pasado julio se anunciara el aplazamiento de una cita que aspiraba a reunir a más de 10.000 personas y 4.000 quesos procedentes de todos los continentes.

En un comunicado, la organización de este evento gastronómico señala que, tras retrasarlo un año como consecuencia de la crisis sanitaria, se tomarán todas las medidas necesarias y se garantizará un espacio seguro en el Palacio de Congresos de Oviedo para participantes y asistentes con el fin de poder alcanzar el "éxito" en su celebración.

De cara su celebración, entre abril y junio se realizará la evaluación de los posibles jueces que representarán la diversidad de países y regiones, que estarán formados por prensa gastronómica y de turismo, así como por otros agentes que actúan en el ámbito comercial del queso y de alimentos de calidad certificada de los cinco continentes.

El plazo para inscripción de los quesos se abrirá en agosto con el objetivo de tener el lista de participantes en septiembre.

Según ha avanzado la organización, entre el 4 y el 5 de noviembre también se celebrará el "II Foro Lactoquesero", un encuentro de carácter científico y de innovación en torno al mundo del queso. EFE