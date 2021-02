La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado este martes el "reparto de cromos" del Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP, "un espectáculo" que se asume "como normal" y que, a su juicio, "no lo es".

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Álvarez de Toledo ha lamentado que los 'populares' se avengan a negociar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que gracias al acuerdo acabará "pareciendo el hombre que está en la centralidad". "Mantiene a (el vicepresidente segundo Pablo) Iglesias que jalea la violencia en la calle y, por otra parte, es capaz de pactar con el PP el reparto de los jueces", ha advertido, opinando que el PP debería mantener una "actitud" distinta ante un Gobierno que no es el que habría en una "circunstancia normal".

Así, la diputada 'popular' ha señalado a Iglesias como el "burro de Troya" y ha explicado que cada "justificación de la violencia" y cada "espectáculo que monta" son "más votos para Sánchez". "Le hace el borroka útil de Sánchez, que el día de las urnas llegará y dirá: Señores, cómo voy a gobernar con este señor que es un impresentable y convierte las calles en un infierno. Y de otra parte, ya estoy centrado y he podido hacer pactos con la derecha", ha sostenido. Por ello, Álvarez de Toledo ha reconocido que no ve "la ventaja" en la "operación" del CGPJ. "No veo la necesidad de entrar en ese juego", ha continuado, insistiendo en que España no atraviesa un "momento de normalidad democrática" en tanto que una parte del Ejecutivo trata de "socavar" las instituciones, de disolver el régimen del 78 y de atacar a los jueces.

Una justicia independiente

En esta línea, la diputada ha alertado sobre el "cambio de estrategia" del PP de un tiempo a esta parte y que, a su juicio, está rodeado por "elementos de misterio". "Hay que basarse en los hechos y a los hechos me tengo que remitir y hay un discurso que es cuando Casado dice: 'Un partido no debe cambiar la sociedad sino parecerse a ella, caminar con ella y si acaso si llega a Gobierno'".

La diputada del PP se ha expresado así después de que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, abriese la puerta a la renovación del órgano de los jueces después de señalar que Podemos estaba al margen de la negociación después de que el PSOE aceptase la principal petición de la formación de Pablo Casado. "Lo que necesitamos es una Justicia más independiente en que los políticos no la manoseen. No solo de Podemos, de ningún partido político", ha sostenido Álvarez de Toledo, que ha apostado por "levantar la bandera de la despolitización" y frenar el "espectáculo" que es "devastador para la confianza de los ciudadanos".

En este contexto, la exportavoz del PP ha señalado que España es el "único" país en Europa en el que los políticos meten la mano para decidir quienes son los jueces. "Los ciudadanos de todos los partidos estarán de acuerdo, frente a lo que dicen sus élites, que es mejor una Justicia elegida por los jueces en un espectáculo que asumimos como normal y que no lo es", ha zanjado.