El comité de acción política de Vox ha autorizado este lunes la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad: contra la ley de eutanasia, aprobada la semana pasada por el Congreso, y contra la ley de salud aprobada el mes pasado en el Parlamento de Galicia.

El portavoz del comité de acción política del partido, Jorge Buxadé, ha informado en rueda de prensa tras una reunión de este órgano de que su grupo parlamentario en el Congreso -que puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por superar los 50 diputados- presentará próximamente los dos recursos.

En el primer caso porque con la nueva ley el Estado se convierte en "cómplice" de ataques a la vida y dignidad de las personas y ven preferible una ley de cuidados paliativos, mientras que en el segundo caso por las "sanciones gravísimas" previstas en la norma gallega contra quienes no se vacunen, ha explicado Buxadé. El también europarlamentario ha urgido asimismo al Tribunal Constitucional ha resolver cuanto antes otros dos recursos presentados ya por Vox contra los decretos del estado de alarma por la pandemia.

Buxadé ha informado de que el comité ejecutivo nacional del partido decidirá el miércoles quién será cabeza de lista para las elecciones a la Asamblea madrileña del 4 de mayo y quién dirigirá la campaña electoral. Al ser preguntado sobre si repetirá en la candidatura Rocío Monasterio, el portavoz ha preferido no avanzar la decisión de la ejecutiva, pero sí ha manifestado su opinión de que Vox acierta más cuanto más previsible es, ya que "no es el partido de las sorpresas". El dirigente de Vox ha indicado sobre las encuestas preelectorales que "existe un riesgo de que la izquierda gane" y ha asegurado que su partido "no va a pedir entrar en el gobierno", al ser preguntado sobre la opción de un posible pacto tras los comicios con el PP.

Buxadé ha instado a una inmediata convocatoria de elecciones en Murcia, Andalucía y Castilla y León, por el mismo motivo por el que han sido convocadas en Madrid, así como también en Canarias, debido a "los problemas de la inmigración ilegal".

También ha lamentado que las mascarillas no sean gratuitas pese a ser obligatorio su uso y que se prohíban desplazamientos entre comunidades autónomas cuando hay turistas extranjeros que sí tienen movilidad autorizada en España.

La retirada de las balas de foam a los Mossos -pactada por ERC y CUP- le parece a Buxadé "una medida absolutamente criticable y que roza lo delictivo", porque, a su juicio, supondría "casi la omisión del deber de socorro o la omisión del deber de perseguir delitos".