Vida y obra de Colau en Twitter

Todo empieza en enero de 2010, cuando Colau era la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), organización impulsada por la propia Colau y por su pareja, Adrià Alemany, un año antes, en febrero de 2009, en una asamblea celebrada en la casa en la Casa de la Solidaritat del Raval de Barcelona. Entonces, todos su mensajes giraban, como es obvio, sobre el derecho a una vivienda digna, denunciando desahucios y, de vez en cuando, apoyando iniciativas sociales como la lucha estudiantil o el movimiento del 15M. 11 de mayo de 2012, por ejemplo: el Gobierno del PP, con Ana Pastor en el Ministerio de Fomento, presenta un anteproyecto para reformar el alquiler en España. Lo que para el Ejecutivo conservador suponía "flexibilizar" el mercado, para la entonces activista era una cosa muy distinta:

Bestial la liberalizacion dl alquiler q ha aprobado hoy el gobierno!!! Como se nota q los bancos son los nuevos propietarios del pais! — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 11 de mayo de 2012

Aquellos inicios en la red social eran más de retuitear que de aportar. Entre sus principales enemigos, las entidades bancarias, a las que acusaba tanto de echar a familias vulnerables de sus pisos como de mantener un parque de viviendas vacías, a su parecer, inaceptable. El uso de 'hashtags' ya era el pan de cada día, en su caso, con especial atención a La Caixa.

en breu aniré cap a la #caixarolada a #LaCaixaésMordor #OccupyMordor Tocarem la cassola i a les 20h debatrem alternatives a Mordor — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 20 de mayo de 2012

Colau fue ganando presencia en los medios. Sabía desenvolverse bien a la hora de hablar en público y aquella virtud no pasó desapercibida para los programas ávidos de buenos picos. No eran tiempos de decir que 'no', así que al rostro visible de la PAH le tocó pisar platós que no eran santo de su devoción. Pero todo sacrificio, argumentaba, era poco para hacer visible su lucha.

A punto de entrar en #elGranDebateT5 para hablar de la sentencia europea q declara ilegal ley española #sisepuede cc/ @la_pah — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 17 de marzo de 2013

Frustracion e impotencia tras los gritos d tertulianos desbocados q no saben ni lo q dicen en #elgrandebatet5 Nosotros seguimos a lo nuestro — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 17 de marzo de 2013

Un mes antes, la hoy concejala de Barcelona en Comú había hablado ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde defendió la iniciativa legislativa popular (ILP) que buscaba impulsar una nueva ley de vivienda. Aquello le hizo dar el salto a nivel nacional. En aquel entonces, a un año de anunciar su candidatura a la alcaldía de la capital catalana, mantenía el tono de la Colau más activista.

.@la_pah ya estamos dentro comision congreso.Ahora habla representante d la banca.Mal vamos si se escucha a criminales camuflados d expertos — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 5 de febrero de 2013

Aquello fue un antes y un después. Y no solo por el hecho de convertirse en la cara visible a nivel estatal de la defensa de la vivienda y la lucha contra los grandes bancos; también porque personajes de renombre, como Andreu Buenafuente, aplaudían su trabajo y le aportaban más proyección.

@Buenafuente gracias! no es cosa mía, es el trabajo de mucha gente :) — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 14 de febrero de 2013

El periplo de Colau por las cadenas estatales, sin embargo, no siempre fue todo lo fluido que le hubiera gustado. La alcaldesa tenía la sensación, a mediados de 2013, de que ciertos medios recibían presiones para no darle cancha en sus programas. Pero no solo eso, también intuía malas artes en instituciones universitarias como Esade, donde, al parecer, se anuló un acto en el que estaba confirmada su presencia. Ella lo resumió así:

Anulan entrevistas en tve, me vetan en antena3, ordenan suspender una charla en @esade... Será coincidencia?Estaran preocupados x mi stress? — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 31 de mayo de 2013

Poco antes de anunciar que formaría parte de una plataforma ciudadana para alcanzar la alcaldía de Barcelona, en mayo del 2014 Colau daba rienda suelta a otra de sus grandes batallas: el feminismo. A raíz de un anuncio de Desigual para conmemorar el día de la madre, la todavía portavoz de la PAH (dejaría de serlo unos días después) cargó con fuerza contra la empresa catalana.

siento compasión por las madres de los imbéciles que han creado la mierda de anuncio machista de Desigual #DiaDeLaMadre #boicotDesigual — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 2 de mayo de 2014

El 7 de mayo de 2014, Colau dejó de liderar la PAH para centrarse en Guanyem. La noticia se daba a conocer en la página web de la organización. Y decía, entre otras muchas cosas, esto: "Su carisma, sencillez, valentía, coherencia y humildad la han llevado, desde el momento en el que su cara se convirtió en 'la cara de la PAH', a ser un referente para todas y cada una de nosotras". La alcaldesa redactó una extensa carta en la que compartía sus razones.

Argumentos similares

Curiosamente, algunos de los argumentos recuerdan a los ofrecidos el domingo en su adiós a Twitter, cuando dijo sentirse harta de los "perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio". En aquella misiva, y en otras circunstancias (el fondo del texto era mucho más de buen recuerdo que de peso quitado de encima), se quejaba de situaciones similares: "A nivel personal, reconozco que, aunque le he quitado importancia porque no había que mostrar debilidad ante nuestros enemigos, hubo momentos duros. Momentos difíciles cuando, por ejemplo, el Gobierno me identificó como la “lideresa filo terrorista” y acto seguido empecé a recibir amenazas de todo tipo".

Insisto: q yo no dejo @LA_PAH, q tenemos muchs portavoces, mucha faena y la vida sigue! Recordad, el viernes #TicTac https://t.co/3az267BQki — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 7 de mayo de 2014

Guanyem se presentó en sociedad el 26 de junio de 2014. Colau llamaba a "los hartos de la política" a recuperar Barcelona. Y avisaba a ICV de que "un partido existente" no podía ser el pilar de la nueva izquierda. Aquel pasó generó de nuevo el aplauso de personajes conocidos, en este caso, Jordi Évole. Iniciativa, por cierto, el eterno socio del PSC en el ayuntamiento (quizás se acuerden de Imma Mayol y de Ricard Gomà), terminaría en la malla de los 'comuns'.

Su actividad empezó a centrarse en el debate sobre Barcelona, sus barrios, sus mercados municipales, transporte público, el turismo, el funcionariado, el urbanismo... Per sin olvidar la vivienda, la razón que la había llevado a dar el salto a la política. Colau hacía referencia en este tuit a una mujer de 85 años que fue desahuciada por la policía en Vallecas.

Ya me perdonarán pero q MIERDA d país pone decenas d polícías a desahuciar 1anciana estafada mientras la MAFIA sigue libre #CarmenSeQueda — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 21 de noviembre de 2014

Aquellos eran tiempos de construcción de un nuevo proyecto que, como nueva iniciativa política que no disponía de subvenciones (la absorción de Inicativa cambiaría un poco la cosa) y tampoco querían depender de los bancos a los que durante tantos años habían señalado como responsables de buena parte de los peores males de la sociedad.

Una Barcelona q planti cara a les màfies no té preu, però té despeses #guanyarTéDespeses pic.twitter.com/iweEzF98B0 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 20 de noviembre de 2014

A la candidata le tocó cambiar la calle por las instituciones, y aquello incluía presenciar los interminables e insufribles plenos del Ayuntamiento de Barcelona, en los que, como mínimo, había ratos en los que se hablaba de su tema predilecto, ni que fuera en boca de la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vila.

Comença #pleBcn amb informe anual @sindicabcn: comença denunciant els desnonaments q es mantenen a la ciutat pic.twitter.com/Tseq2b0WFG — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 27 de febrero de 2015

El aquellos días, Ada Colau redactó uno de los tuits que más críticas han cosechado en esta década de vida tuitera. Se le acusó de realizar comparaciones desafortunadas, de padecer una suerte de "complejo de Mesías", de compartir un mensaje "egocéntrico" e "hipócrita" o de "intentar siempre ser la protagonista". Aunque para ser justos, también muchos aprovecharon para felicitarla por su 41º cumpleaños. También por aquel entonces daba comienzo una relación de amor-odio con el que sería su enemigo político en el consistorio, Alberto Fernández Díaz (PP). Ambos se usaron el uno al otro para marcar perfil ideológico.

Fa 41anys el règim feixista va matar Puig Antich a Bcn, i hores dsp vaig nèixer jo. Barcelona ciutat valenta, q mai es resigni a injustícia! — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 3 de marzo de 2015

Oh madre mía, este hombre no puede vivir sin mí! Twits así cada día: https://t.co/fPI0VSRVIo #quinapocafeina — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 13 de marzo de 2015

La Colau activista iba dando paso a la Colau cargo público. Llegó el día de las elecciones y también ese día inculcó mensaje, en este caso, vinculado a una lucha sindical en el seno de Movistar. Al día siguiente, ya con la victoria confirmada, expuso su lado más dialogante.

Una alegria votar a La Sedeta i un honor fer-ho a una mesa amb un vaguista d #ResistenciaMovistar #Eleccion2015 pic.twitter.com/u5B9WmhFGi — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 24 de mayo de 2015

Acabo de parlar amb @xaviertrias. Estem d'acord en que cal una taula de traspàs i ho activarem aquesta mateixa setmana — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 26 de mayo de 2015

La Colau alcaldesa, con un concejal más que la lista encabezada por Xavier Trias, empezó a saborear las mieles amargas de Twitter. Se multiplicaron los mensajes contrarios a su persona. Quizás el momento más crudo lo vivió en 2017, cuando puso en manos de las autoridades el mensaje de una cuenta anónima que amenazaba con violarla. El tuit de Akisukinho Barrabás era una respuesta a un anterior mensaje de la alcaldesa. En él, Colau realizaba una reflexión sobre el uso de la expresión "la madre de todas las bombas" para describir el arma utilizada por Estados Unidos en Afganistán.

En 2018, su apoyo al rapero Valtonyc también le generó una sonora lluvia de mensajes que le decían de todo menos bonita. Pero al igual que en su tuit sobre Puig Antich, también muchos aplaudían sus palabras.

Tristes y oscuros tiempos en los que hay que reivindicar algo tan obvio como que #RapearNoEsDelito, cantar sobre borbones ladrones y matadores de elefantes es #LibertadDeExpresión

Solidaridad con @valtonyc — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 20 de febrero de 2018

En algunas ocasiones ha intentado tirar de ironía, pero lo cierto es que se hizo carne ese 'karma' de que en Twitter todo es susceptible de ser mal interpretado y fue peor el remedio que la enfermedad. En agosto de 2018 una avería apagó el pebetero del Fossar de les Moreres. Muchos la acusaron de ser la responsable. Pero no quedó ahí la cosa. Intentó suavizar las aguas y, quizás un poco hastiada por la situación, terminó su siguiente mensaje con un premonitorio "apago Twitter hasta mañana".

Perdoneu però només amb humor es pot aguantar tantes barbaritats com les que rebo cada dia per aquí. I ara si em permeteu, apago twitter fins demà. Cuideu-vos molt! — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 23 de agosto de 2018

A medida que han ido pasando los años, la alcaldesa se ha dedicado más a describir su gestión y menos a verter opiniones y valoraciones. Quedaron atrás esos primeros años municipales en los que los responsables de prensa del ayuntamiento eran incapaces de controlar a los ediles de los 'comuns', que gestionaban sus redes sin filtro alguno y sin avisarles. Cada mañanam una sorpresita. Pero Colau no podía escapar de la opinión 'express', esa necesidad de posicionarse deprisa y corriendo ante alguna noticia de alcance. Sus tuits sobre la monarquía, por ejemplo, le costaron una buena reprimenda de parte de la parroquia borbónica, por ejemplo. Sobre esta cuestión le llegaron bombardeos de personas como Antonio Baños, que tiempo atrás podían considerarse más o menos amigo...

El que seguro no era ni es cercano es Arturo Pérez-Reverte, con el que tuvo un sonoro rifirrafe con el republicano Gabriel Rufián como espectador. Entre otras cosas, terminó llamándola "inculta".

Benvolgut, “fer tuits no és fer política” t’ho podries dir a tu mateix.

Fer política és, des de la imperfecció, transformar la realitat i assumir responsabilitats.

Et conec des de 2001, ets un home enginyós, però no t’he vist mai assumir cap responsabilitat. #stopbullying https://t.co/RJbGJUqF1o — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 8 de agosto de 2020

Váyase a hacer demagogia barata a otra parte, señora. A usted nadie le ha dado pandereta en esta fiesta. A mí no me utilice para sus basuritas político-folklóricas. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 12 de diciembre de 2017

Esa necesidad de responder se hizo carne también durante la pasada campaña electoral de las elecciones catalanas. Se acusó al ayuntamiento de eliminar determinada publicidad electoral en las calles. Intentó defenderse y las bombas cayeron con más virulencia. En su carta de despido del domingo decía lo siguiente: "Parece que hay que opinar de todo, todo el rato. Si no haces un tuit de un tema polémico, sale alguien a decir que estás muy callada, que por qué será, que es una vergüenza que no hayas dicho nada sobre esto o aquello". Lo mismo le sucedió cuando escribió sobre el grafiti del rey emérito censurado por la Guardia Urbana hace un par de meses en el parque de las Tres Xemeneies.

También el pasado enero usó Twitter para defenderse de los ataques por haber salido de Barcelona durante las fiestas navideñas. No hizo nada que no estuviera permitido, pero se vio en la obligación de dar su versión. De nuevo, palos por todas partes.

La derecha rancia catalana y española, juntitas en sus campañas de odio, están difundiendo fake news sobre mis vacaciones de navidad.



He seguido la normativa en todo momento.



Si quieren que critiquen mis políticas, pero dejad mi vida privada y familiar en paz. pic.twitter.com/246BAab4Vo — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 16 de enero de 2021

La alcaldesa asegura que ahora se centrará en sus otras redes sociales: Instagram, Facebook y Telegram. Ahí, sin embargo, no todo será un camino de rosas. Fotos como la de debajo, por ejemplo, generaron todo tipo de comentarios. La publicó en mayo de 2020. Muchos pensaron que no era una buena idea cuando Barcelona tenía una pandemia encima. Quizás salga de Twitter, pero no por ello dejará de estar en boca de todos.