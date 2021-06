La mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez se ha vuelto a visibilizar este martes en el Congreso de los Diputados para aplaudir el gesto de Oriol Junqueras. El líder de ERC hizo pública este lunes una tribuna de opinión en la que reconoció por primera vez que los indultos "pueden aliviar el conflicto" y también aseguró que la vía unilateral de independencia no es ni "viable" ni "deseable".

En las tradicionales ruedas de prensa que los grupos parlamentarios ofrecen los martes, todos los portavoces de las formaciones que respaldan al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos han celebrado el paso dado por el dirigente republicano. Todos han coincidido en apoyar la senda de entendimiento que la concesión de los indultos puede abrir y el intento de Sánchez de devolver a la política el conflicto con la Generalitat de Catalunya. Íñigo Errejón (Más País) cree que hay que tomarse "en serio" la carta y lo que él considera la renuncia a la vía unilateral. "Despierta cierta esperanza", ha declarado. "Son los primeros pasos para llegar a una solución", ha dicho en otro momento. La alternativa que ofrecen los que se oponen a la medida de gracia, según Errejón, es la "foto de Colón" y el "cuanto peor, mejor". El portavoz de Más País ha lamentado que algunas formaciones, en referencia a PP, Vox y Ciudadanos, mantengan el "triste camino" de intentar lograr "rédito electoral" en otras regiones mediante el conflicto territorial.

Los partidos de Euskadi también han respaldado a Junqueras y Bildu ha avisado de que si la Constitución de 1978 "va a ser el traje que encorsete" la solución a este asunto "habrá que cambiarla". Así lo ha dicho la portavoz, Mertxe Aizpurua, al ser preguntada sobre la posibilidad de celebrar un referéndum pactado en Catalunya, tal como ocurrió, por ejemplo, en Escocia. En aquel caso, el marco legal del Reino Unido sí permitía esa opción y el entonces primer ministro, David Cameron, cedió a Edimburgo su organización. Por su parte, Aitor Esteban (PNV) no ha querido entrar al detalle de la carta pero ha saludado que "se abra de nuevo una posibilidad de diálogo y de posible apertura a encontrar soluciones políticas". Respecto a la posibilidad de reformar la Constitución para permitir un referéndum en el que votaran solo los catalanes, Esteban ha respondido que le "asombra" que se plantee "como si fuera para mañana por la mañana". No obstante, cree que cuando hay "voluntad política entre las partes" todo es posible.

Soluciones "dentro del marco del Estado de derecho"

Adriana Lastra, portavoz del PSOE, ha apuntado que su partido "no se ha movido" y no es partidario a un referéndum pactado en el que solo voten los catalanes. No obstante, ha añadido esto no quita que vean como una "buena noticia para los catalanes en su conjunto" que Junqueras haya dado ese paso. Lastra ha pedido a los ciudadanos españoles que tengan confianza en el Gobierno para resolver de una vez por todas la crisis política en Cataluña y fomentar el "reencuentro", y ha recordado que los socialistas siempre defenderán la unidad territorial. La tarea será "ardua" y el camino tendrá muchas curvas, pero las soluciones, ha subrayado, se buscarán "dentro del marco del Estado de derecho" aunque son conscientes de que no pueden pedir a nadie "que renuncie a su ideología".

El representante de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de “valiente” y “buena noticia” la misiva del republicano y, respecto a la vía del referéndum, ha dicho que es “demasiado pronto para poner soluciones encima de la mesa”.

Las diferencias entre el PdeCat y Junts en el Congreso también se ha visto en este asunto. Mientras Ferran Bel (PdeCat) ve un "avance" la renuncia a la unilateralidad, Míriam Nogueras (Junts) ha recordado que el pacto de Gobierno en la Generalitat con ERC incluía "lealtad en el relato" y no descartar ninguna vía para conseguir la independencia. Nogueras ha pedido que los republicanos lo aclaren. "Nosotros seguimos donde estábamos y quien debe dar explicaciones es Esquerra. La solución Pasa por la amnistía y el derecho a la autodeterminación, no por renunciar a nada", ha continuado.

Seguir en la Moncloa

Al otro lado del hemiciclo, en cambio, PP, Vox y Cs han insistido en no dar ningún valor a las palabras de Junqueras. Cuca Gamarra, portavoz de los populares, ha asegurado que Sánchez ha asumido el "guion" del independentismo y el referéndum pactado. Preguntada sobre si ve al jefe del Ejecutivo capaz de romper la Constitución para aprobar una ley de amnistía y aprobar una consulta de independencia en Catalunya, Gamarra ha respondido que ella "diferencia entre el PSOE y el sanchismo". "Sánchez es capaz de cualquier cosa y creo que lo está demostrando. Si es capaz de seguir adelante con unos indultos que buscan es única y exclusivamente su permanencia en la Moncloa porque esos son sus socios, evidentemente tenemos muchos motivos para creer que es capaz de cualquier cosa", ha declarado.

“El presidente del Gobierno de España ha vendido España”, ha sentenciado por su parte el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, antes de criticar a Sánchez por la concesión de los indultos a cambio de seguir en la Moncloa. Según ha explicado, el partido ultra presentará un recurso ante el Tribunal Supremo e incentivará movilizaciones en la calle. En este sentido, ha recordado que acudirán el próximo domingo a la manifestación convocada en la Plaza de Colón, en Madrid, una concentración en la que también participará el PP y Ciudadanos. El representante de los naranjas, Edmundo Bal, ha destacado la falta de "arrepentimiento" de los dirigentes del 1-O y sus declaraciones de que lo volverán "a hacer". "Lo de Junqueras no es más que una obra de teatro, no es más que colaborar en la pantomima del presidente del Gobierno. No ha cambiado nada. Dijo que seguirá hacia la independencia a través de un referéndum que quiere lograr en la mesa de diálogo", ha denunciado.