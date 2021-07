"No vamos a abrir en los Presupuestos de 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año". Pedro Sánchez fue rotundo y explícito. Los nuevos Presupuestos del Estado para 2022, los que presentará "en tiempo y forma", no contemplarán una subida de impuestos en la línea que desea Unidas Podemos. El presidente del Gobierno, como ya advirtiera de cara a las cuentas de 2021, entiende que este es el momento de la "recuperación" de la economía, del afianzamiento de las señales incipientes de mejora. Esa reforma llegará, pero no ahora.

El jefe del Ejecutivo despejó las dudas durante su breve rueda de prensa en la Moncloa con el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, recién reelegido y de visita en España. La comparecencia le sirvió para respaldar también al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la negociación de la reforma de las pensiones -y en concreto, su afirmación de que la generación del 'baby boom' tendrá que asumir algún ajuste- y para insistir en que un referéndum de autodeterminación no solo es inviable constitucionalmente, sino también desde un punto de vista político, pues fracturaría aún más a la sociedad catalana.

Sánchez reivindicó el avance de la vacunación y los buenos datos económicos que ya se empiezan a sentir tras más de un año de lucha contra la pandemia. "España va a mejor cada semana", reiteró en varias ocasiones, a modo de eslogan -y que recordaba, por cierto, el 'España va bien' de José María Aznar-. Recordó que ya hay casi 18 millones de inmunizados, cerca del 38% de la población, tras el récord diario que se registró ayer jueves (747.589 pinchazos), y que está al alcance el llegar al 70% de la población vacunada para finales de agosto, y presumió de los "sobresalientes" números de caída del paro y subida de la afiliación, de ocupación femenina y de rebaja, aún "insuficiente", del desempleo juvenil. "Estos Presupuestos van a eso, a consolidar la recuperación económica, a fortalecer el ritmo de creación de empleo en nuestro país, especialmente entre la población joven y a hacer que la recuperación sea lo más justa posible", indicó.