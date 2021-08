Más País, Compromís y Nueva Canarias quieren llevar al Congreso el debate del precio de la luz a través de una comisión de investigación. Las tres formaciones han presentado este jueves la solicitud para averiguar qué ha ocurrido a lo largo del verano para que el coste de la energía se dispare y plantear soluciones de cara al futuro. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha resumido que el objetivo será "poner un poco de luz en un mercado muy oscuro".

Tras los altos precios que ha alcanzado el megavatio-hora en plena ola de calor, Baldoví ha asegurado que no entendería que el resto de partidos no aceptaran la propuesta de comisión de investigación para tener un "debate serio y urgente" que en tres meses pueda ofrecer conclusiones. Así, ha lamentado que hasta el momento solo se haya producido un "rosario de declaraciones y soluciones, algunas de ellas mágicas". En concreto, ha tachado la propuesta del PP de eliminar de la factura de la luz cualquier coste que no tenga que ver con la producción de la energía de "realismo mágico". Baldoví ha insistido en la necesidad de hacer un "diagnóstico" del mercado eléctrico para poder esclarecer cuáles son los "costes y retribuciones e impuestos que se generan" en el proceso de producción de la energía.

Presentamos una Comisión de Investigación en el Congreso para investigar el precio de la luz. Este verano hemos pagado la factura más cara de la historia mientras las eléctricas siguen aumentando sus beneficios. Es hora de detener esta estafa #ComisiónInvestigaciónPrecioLuz pic.twitter.com/X2NlVU1O9c — Íñigo Errejón (@ierrejon) 25 de agosto de 2021

La diputado de Más País, Inés Sabanés, ha hecho hincapié en que hay que "averiguar qué ha pasado" en los últimos meses para que el precio de la luz alcanzase récords durante dos días consecutivos en agosto. A este respecto, ha apuntado que el resultado de la comisión de investigación debe ser obtener recomendaciones para el futuro y "el fin de la impunidad" del mercado eléctrico y de sus "beneficios ilimitados". "No vamos a poder resolver esta crisis sin tocarlos beneficios escandalosos de las grandes empresas eléctricas", ha sentenciado la diputado.