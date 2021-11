El pacto del Gobierno y del PP para renovar tres órganos constitucionales se ha culminado en el Congreso de los Diputados aunque con mucha controversia. Los diputados de Vox, Cs, ERC, PNV, Bildu, Junts, PdeCat, Más País, la CUP y BNG no han querido participar en la votación de los cargos de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo por considerar que el PSOE, Unidas Podemos y el PP han cerrado un acuerdo sin intentar forjar una mayoría más amplia y, sobre todo, por la inclusión de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional. Este letrado de las Cortes, propuesto por el partido de Pablo Casado, ha mantenido durante su larga carrera profesional numerosos vínculos con gobiernos autonómicos del PP, incluidos políticos condenados por corrupción como Jaume Matas, y ha minimizado la trascendencia de la caja b de esa formación en artículos de prensa.

Los tres partidos que han participado en esta negociación (PSOE, PP y Unidas Podemos) sumaban 244 diputados así que tenían margen de sobra para sacar adelante esos nombramientos, ya que solo necesitaban 210 escaños (tres quintas partes del Congreso). En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, Arnaldo ha sido con diferencia el que menos apoyos ha recabado: ha recibido 232 'síes' y 11 parlamentarios han preferido no darle su respaldo. Los otros tres aspirantes que serán futuros magistrados del Constitucional son: Inmaculada Montalbán, a propuesta por el PSOE (ha recabado 240 'síes'); Juan Ramón Sáez, por Unidas Podemos (240), y Concepción Espejel (237), también por el PP. Ocho parlamentarios han optado por votar en blanco y ha habido uno nulo.

Además, Ángel Gabilondo, el nuevo Defensor del Pueblo, ha conseguido 240 votos a favor, 6 en blanco y 3 nulos. Los nuevos seis consejeros de Tribunal de Cuentas serán: Enriqueta Chicano, Isabel Fernández Torres, Dolores Genaro, Diego Íñiguez, José Manuel Otero y Miguel Ángel Torres Morato. Todos ellos han recibido 239 'síes' menos Otero, que ha obtenido 238. En el caso del Tribunal de Cuentas ha habido 10 personas que han optado por dejarlo en blanco.

"Creo que tenían fuerza suficiente para plantarse", ha lamentado Rufián sobre los diputados de Unidas Podemos

Los socios del Gobierno han criticado duramente a socialistas y morados por permitir la entrada de Arnaldo en el Constitucional. Pero han puesto el énfasis en Unidas Podemos. "Yo ya vengo decepcionado de casa con el PSOE, pero con Unidas Podemos sorprende. Creo que tenían fuerza suficiente para plantarse", ha lamentado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "Lo que algunos se están tragando aquí dentro clama al cielo", ha sentenciado arropado por los diputados de su formación y los de EH Bildu, la CUP y BNG que han abandonado el hemiciclo al inicio del debate sobre los órganos.

"La mejor manera de no avalar algo es no participar en ello", ha recalcado Rufián. La portavoz abertzale Mertxe Aizpurúa también ha dejado claro que su formación no iba a participar de esa "farsa" y ha calificado la votación de este jueves de un "reparto de cromos sin escrúpulo ni vergüenza".

A las críticas recibidas, el portavoz de Unidas Podemos, Antón Gómez Reino, ha esgrimido el argumento del bien mayor: "Mientras el PP sea imprescindible solo hay dos opciones: pactar con ellos sabiendo lo que son o permitirles que continúen con el secuestro de las instituciones y las conviertan en una oposición en la sombra y no democrática". Sus palabras, recibidas en silencio en las bancadas socialistas y moradas, han recibido la respuesta irónica de Vox al grito de "Sí se puede".

Los diputados que sí han participado en la votación lo han hecho de manera telemática y secreta aunque con muchos 'peros', porque el PSOE ha impuesto un control posterior a sus diputados y ha podido saber su posición. Los parlamentarios empezaron a votar ayer, al acabar el pleno, y han tenido de margen hasta este jueves a las 13 horas. Uno de los que anunció antes de que se conociera la votación que se ha negado a teclear el de Enrique Arnaldo ha sido el socialista Odón Elorza. El exalcalde de San Sebastián ya mostró su incomodidad con esa elección durante la comparecencia del futuro magistrado en la comisión de nombramientos, la semana pasada.

Cuando Elorza ha colgado el tuit informando de su decisión, fuentes de la dirección del grupo parlamentario del PSOE han informado de que estudiará el caso y decidirá en los próximos días si le aplica una multa por romper la disciplina de voto.

Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso. — Odón Elorza (@odonelorza2011) 11 de noviembre de 2021

En Unidas Podemos también ha habido quien no ha apoyado la elección de Arnaldo como miembro del TC. Fuentes del grupo parlamentario morado admiten que al menos uno de sus diputados no ha respaldado al candidato propuesto por el PP rompiendo la disciplina de voto. No obstante, no desvelan quién ha sido, escudándose en que el voto es secreto. Aun así, todos las miradas están puestas en las diputadas Gloria Elizo y Meri Pita que se han posicionado en contra de manera pública a través de una carta enviada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio de comunicación perteneciente al mismo grupo que este diario.

El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de "deleznable" y "lamentable" el "sapo" que tienen que tragarse al pactar con el PP y ha admitido que los candidatos conservadores "no se adecúan a lo que exigiría una independencia del poder judicial". Aun así, la dirección de los morados ha respaldado el acuerdo con los populares esgrimiendo que es la única forma de seguir avanzando en el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un argumento también utilizado en el PSOE.

Según han informado previamente el resto de representantes de los partidos, Compromís solo ha escrito los nombres de los dos magistrados propuestos por el PSOE (Montalbán y Sáez y el del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo). Coalición Canaria y UPN han votado en blanco en todas las elecciones.