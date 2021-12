El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado de plano y por unanimidad los incidentes de recusación que se plantearon contra los nuevos magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel por líderes independentistas catalanes. El asunto se incluyó este mismo martes como anexo a tratar en este pleno jurisdiccional, el primero que se celebra tras la renovación parcial de la corte de garantías.

Con esta decisión, que ha sido apoyada por todos los magistrados en el plenario, el nuevo presidente, Pedro González-Trevijano, salva el primer escollo importante de su mandato, y es que está previsto que en esta primera sesión se deliberen asuntos como el Acuerdo de la Mesa del Parlament por el que se reivindicó la amnistía de los independentistas condenados

En una nota informativa, recogida por Europa Press, el TC apunta que en un auto que se conocerá en los próximos días el Pleno rechaza las 33 recusaciones planteadas contra ambos. Dice que ante el cúmulo de recusaciones planteadas han dedicado un fundamento específico a poner de manifiesto la legitimidad de origen de los magistrados del Tribunal, al ser elegidos por los tres poderes del Estado.

Recuerda el TC que esta realidad se proyecta en la "pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del órgano colegiado, expresión de la idea de pluralismo político".

Asimismo, señala que el rechazo de las motivaciones planteadas en los incidentes de recusación se debe a que se basan en meras afirmaciones "huérfanas de todo sustento en hechos concretos". Y apostilla que se debe descartar "una duda legítima de imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado".

Jueces que no tengan la "mente vacía"

Incluye ese auto que tanto el Tribunal Constitucional como el resto de tribunales jurisdiccionales "deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración".

Según añade, no es posible excluir a los dos magistrados recusados pues el tribunal "quedaría sin el quorum de ocho magistrados exigido para resolver". Cabe recordar que tanto Cándido Conde-Pumpido como Antonio Narváez se han apartado de conocer asuntos relacionados con el 'procés' y que un tercer magistrado permanece de baja por enfermedad.

Asimismo, el TC indica que la salvaguarda del ejercicio de la jurisdicción constitucional reclama, y justifica al mismo tiempo que, para dictar esta resolución --sobre las recusaciones planteadas--, no deba excluirse de la conformación del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes. "Pues a la defensa de la jurisdicción del Tribunal todos sus magistrados están llamados, sin que quepa hacer distinciones entre los magistrados recusados y los abstenidos", resalta.

De Junqueras a Torra

Cabe recordar que Espejel y Arnaldo han sido blanco de los incidentes de recusación de varios de los concernidos por recursos del procés. Sin ir más lejos, el pasado 3 de diciembre trascendía que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig habían presentado un escrito de recusación al entender que ambos "han tomado posición" respecto a los recursos de amparo interpuestos ante el Tribunal.

El expresidente del Govern Quim Torra también recusó ese mismo 3 de diciembre a ambos ya que considera que carecen de la "imprescindible imparcialidad". A esta lista se sumó también el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Montserrat Bassa.

El caso de Conde-Pumpido y Narvaez

Esta no es la primera vez que condenados por el 'procés' solicitan recusaciones de magistrados para que no entiendan de los recursos de amparo. En febrero Junqueras y Römeva solicitaron al TC que apartara al magistrado Cándido Conde-Pumpido del estudio de los recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso independentista en Cataluña. Consideraron que el magistrado no era "neutral" ni "imparcial" ya que en una conferencia celebrada en noviembre de 2017 expresó su opinión sobre el 'procés'.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobó en abril la abstención presentada por el magistrado Conde-Pumpido para entender de los recursos presentados contra la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña.

A Conde-Pumpido se le suma la abstención del magistrado Antonio Narváez, quien también se apartó de estudiar dichos recursos contra la sentencia del 'procés', después de que varios de los condenados le recusaran por unas manifestaciones que hizo en una conferencia calificando los hechos 2017 de 'golpe de estado'.

Dado que ahora se rechaza de plano recusar a Espejel y Arnaldo, el pleno sigue contando con quorum suficiente para pronunciarse y deliberar sobre asuntos relacionados con el 'procés', ya que son aun nueve quienes pueden participar.