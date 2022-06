La propuesta del PNV para limitar la inviolabilidad del Rey no llegará, tan siquiera, a ver la luz. PSOE, PP y Vox han votado en contra de aceptar a trámite la norma después de que los letrados del Congreso emitieran un informe en el que sostenían que "invade" la Constitución y que no se puede regular esta cuestión con una ley orgánica. Los tres miembros de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso, el órgano que estructura los trabajos en la Cámara, han sido los únicos que han votado a favor de que la iniciativa pudiera ser debatida en Pleno.

La pasada semana, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, registró en la Cámara Baja una proposición de ley con un único artículo para que la inviolabilidad del Rey no afectase a sus actos privados. En concreto, establecía que el Tribunal Supremo tendría conocimiento "de las acciones civiles y penales dirigidas contra el Rey o Reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado".

El informe emitido por los letrados apunta que "no procede" la calificación de la proposición de ley "en la medida en que un examen liminar de la misma se desprende que invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución". Hacen así referencia al artículo 56.3 de la Carta Magna en el que se estipula que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Con este informe sobre la mesa, el PSOE ha votado en contra de permitir que la norma se acepte a trámite y se iniciaran los mecanismos para su debate en el Pleno. Los tres miembros socialistas, junto a los dos del PP y uno de Vox han superado 6 a 3 a los diputados morados que se han inclinado por aceptar la proposición de ley.