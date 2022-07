Cinco concursos públicos de Navantia, la sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, incluían como autor en los metadatos de los pliegos el nombre de la empresa a la que finalmente fueron adjudicados.

El valor sumado de los cinco contratos es de 666.850 euros y la adjudicataria en todos ellos fue Techno Pro Hispania, dedicada a la colaboración con empresas e instituciones del sector naval e ingeniero. Uno de los contratos corresponde a febrero de 2021 y los otros cuatro al periodo entre junio y diciembre de 2018, justo en el momento en el que el recién formado Gobierno de coalición decidió revolucionar el consejo de administración de Navantia.

Además del nombre que figura como autor de los pliegos que fijaban las condiciones necesarias para recibir los contratos, los metadatos demuestran que los documentos terminaron de ser redactados varias horas antes de que se anunciara el concurso de forma pública. En el caso de la licitación de 2021, se redactó con 19 días de antelación.

Así lo atestigua un análisis de datos llevado a cabo por La Nueva España y El Periódico de España en una investigación realizada gracias a una herramienta informática de análisis masivo de licitaciones desarrollado por los científicos de datos Manuel J. García Rodríguez y José Carlos Montes Luna.

La citada herramienta rastrea los documentos informáticos en formato PDF o Word, que son los que suele utilizar la administración para articular sus contrataciones y que dejan rastro a través de los llamados metadatos. Su trazabilidad permite conocer el nombre de los equipos que han creado o modificado los documentos.

En los pliegos de cláusulas administrativas se fijan los requisitos que deben cumplir las empresas solicitantes para la adjudicación de un contrato. Si fueran cláusulas administrativas generales deberían ser aprobadas por el Consejo de Ministros, pero, en este caso, al ser particulares, debían ser aprobadas por el órgano de contratación, es decir, Navantia.

Los metadatos presentes en la Plataforma de Contratación del Sector Público para estos concursos, tal y como ha comprobado este periódico, indican, sin embargo, que en los cinco contratos el autor de los pliegos —en algunos casos de las prescripciones técnicas, de las administrativas o incluso de ambas—, fue ‘TECHNOPRO.rros’.

Todos los contratos fueron negociados con publicidad, es decir, que antes de sacar las condiciones de la licitación la Administración habría contactado con empresas que pudiesen ganar potencialmente el concurso. Todos los procesos se adjudicaron a Techno Pro porque ofrecía "mejor relación calidad precio de acuerdo a los criterios establecidos en las bases de la licitación".

Investigación interna

Consultada por El Periódico de España, Navantia asegura que las cinco licitaciones se "han puesto en conocimiento de la unidad de cumplimiento" para ser investigadas de forma interna. Sin embargo, fuentes de la empresa apuntan a este periódico que en algunas ocasiones se subcontratan actividades administrativas y de gestión, y que eso puede haber llevado a que personal de estas empresas, en este caso como Techno Pro, figure como autor de los pliegos.

"Hay empleados externos encargados de preparar documentación administrativa para una licitación, como es el pliego de cláusulas administrativas. Ese es, según un primer análisis, el motivo de que personal de estas empresas externas figure como autor de los documentos. Los metadatos reflejan el nombre del usuario que grabó en primer lugar ese documento (una plantilla), no el de quien lo completó", apuntan desde Navantia.

Techno Pro Hispania, por su parte, no hace ninguna referencia a la posibilidad de que uno de sus empleados, fijos o externos, esté subcontratado a su vez por Navantia, pero asegura a este periódico por medio de su CEO, Juan Antonio García Solano, que "si en Navantia abren una investigación interna acerca de estas licitaciones" estarán "a su entera disposición".

En cuanto a la presencia del nombre de la empresa en el campo de autor de los pliegos de las licitaciones que terminó ganando, Techno Pro dice no entender cómo pudo llegar ahí: "Si al cruzar metadatos la palabra ‘technopro’ va asociada al autor de alguno de los pliegos de esas licitaciones, desde nuestro punto de vista carece de sentido, ya que nosotros no podemos interferir en los procesos internos de nuestros clientes en relación a cualquier licitación y, en este caso, de Navantia".

El nuevo Gobierno cambió el consejo de Navantia

Navantia es una sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar con una participación del 100% de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Dentro del sector, es una de las constructoras más antiguas e importantes de Europa y la mayor del mundo hispano.

La empresa pública, que cuenta con seis astilleros en la Ría de Ferrol, Cartagena y la Bahía de Cádiz realizó en 2018, año en que se publicaron cuatro de los cinco concursos públicos, contrataciones por valor de 3.800 millones de euros.

Cuatro de los cinco contratos en los que el nombre de la empresa adjudicataria figura como autor de los pliegos corresponden al periodo entre junio y diciembre de 2018, justo cuando el recién formado Gobierno de Pedro Sánchez decidió revolucionar el consejo de administración de Navantia. El movimiento más importante llegó en julio cuando se sustituyó en la presidencia a Ángel Sánchez, hombre de confianza de la ex ministra popular Fátima Báñez, por Daniel Jiménez, ex director adjunto del gabinete de la entonces nueva ministra de Trabajo socialista, Magdalena Valerio.

Techno Pro consiguió contratos con Navantia por 3 millones en tres años

Techno Pro Hispania, por su parte, es una empresa afincada en Cartagena e integrante del Grupo FIVA que nació en 2001 con la "vocación de convertirse en un socio clave para las empresas de los sectores naval e industrial", según anuncia en su página web.

Su actividad se desarrolló en un principio en el ámbito militar, pero con el paso de los años se expandió al sector civil e industrial. Entre 2018 y 2021, cuando se produjeron las cinco licitaciones en las que la empresa cartagenera aparece como autora de los pliegos, Techno Pro consiguió la adjudicación de contratos con Navantia por valor de 3.887.336,39 euros.

Su CEO desde hace más de 20 años, Juan Antonio García Solano, fue el encargado de crear la división Hispania de Techno Pro, pues la empresa matriz es francesa. A sus 46 años, García Solano explica en una reciente entrevista interna que consiguió el puesto de trabajo gracias a una beca de dos meses que hizo durante su Erasmus en Cherburgo, Francia. El motivo por el que le contrataron como becario: su origen murciano.

"Techno Pro fue la primera empresa que se puso en contacto conmigo, y enseguida entendí por qué. Me encargaba de traducir al español los distintos documentos comerciales de la empresa y también tenía que establecer contactos con Navantia", asegura el director general de Techno Pro Hispania, que es además natural de Cartagena, donde están ubicados los astilleros de Navantia. "No fue fácil, ya que no tenía conocimientos en este campo, pero conseguí una cita con Navantia en Cartagena para presentar Techno Pro y sus servicios. ¡Esta fue una primera pequeña victoria!".