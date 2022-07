El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles en su discurso de investidura que ejercerá su "nueva mayoría" con "cabeza y corazón" para que no sea un freno, ya que "los rodillos se han llevado por delante aspiraciones legítimas y justas", por lo que ha pedido no encontrar una "oposición absoluta".

En el inicio del debate que le investirá este jueves de nuevo presidente, Moreno ha defendido su "vocación de sumar" y ha asegurado que ejercerá su mayoría "de una forma diferente a como se ha hecho antes en esta tierra".

Ha garantizado su compromiso con el "diálogo permanente" con los grupos políticos y ha advertido de que la nueva composición de la Cámara "no puede ser excusa para nadie" y no puede significar "inacción, apatía o confrontación total", sin la "política del no es no".

Ha pedido al resto de grupos que creen un clima político "amable y respirable", que aleje la división.