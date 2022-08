Pedro Sánchez despeja un fleco que quedaba pendiente en la intrincada renovación del Tribunal Constitucional. El Gobierno "cumplirá" con la ley y "desde luego" hará los nombramientos de los dos magistrados que le corresponden "en septiembre", aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también debe designar a otros dos miembros del tribunal de garantías, no lo haga. Es decir, que la actualización del TC para cambiar su signo político y darle una mayoría progresista se llevará a término en poco más de un mes. Una advertencia en toda regla a un CGPJ que amaga con no elegir a sus dos magistrados pese al cambio exprés de la ley.

El presidente lanzó ese mensaje explícito este lunes, donde cerró su gira por los Balcanes. Lo hacía en Tirana, después de haber visitado Belgrado (Serbia), Sarajevo y Mostar (Bosnia y Herzegovina), Podgorica (Montenegro) y Skopje (Macedonia del Norte). Sánchez se reunió en la capital de Albania con el primer ministro del país, Edi Rama, y posteriormente con el presidente de la República, Bajram Begaj, quien tomó posesión del cargo hace escasamente una semana.

Cuatro de los 12 magistrados del TC agotaron su mandato el pasado 12 de junio. Dos nombramientos, según la Constitución, ha de hacerlos el Gobierno y otros dos el CGPJ. Pero como había dudas legales de que el Ejecutivo pudiera elegir a los dos miembros que le tocan sin que lo pudiera hacer el Poder Judicial -tenía vetados todos los nombramientos al estar en funciones desde diciembre de 2018-, los socialistas promovieron un cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La reforma se completó el pasado mes de julio. Socialistas y Unidas Podemos presentaron ya propuesta de modificación de la ley para que el CGPJ, aun con su mandato vencido, pueda hacer solo dos nombramientos: el de dos magistrados del TC. La reforma fue aprobada de urgencia y en lectura única por Congreso y Senado con la ayuda de los socios de izquierdas y ya está en vigor.

El PSOE, durante el rápido trámite parlamentario, introdujo una enmienda para garantizar que la renovación se acometerá, a la vista de que el CGPJ amagaba con remolonear: fijó un plazo de tres meses para ejecutar el relevo en el TC. Es decir, que los nombramientos tendrían que estar hechos el 13 de septiembre.

Maniobra dilatoria

Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, señaló pleno para el 8 de septiembre. Pero los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces han deslizado que convocar una sesión no tiene por qué garantizar que ese día haya pacto para designar a dos magistrados (uno progresista y uno conservador, si se sigue la tradición). Es decir, que el Gobierno podría tropezar con una maniobra dilatoria de un CGPJ en funciones desde hace más de tres años y medio.

Sánchez, desde Tirana y a preguntas de los periodistas, se mostró “convencido” de que el CGPJ “cumplirá con la ley y por tanto dará los nombres y una propuesta para renovar los magistrados del TC”. Pero enseguida enlazó con el aviso: “Desde luego, el Gobierno de España lo hará en el mes de septiembre”. Es decir, que el Ejecutivo designará a los dos magistrados que le corresponden sí o sí, lo haga o no el CGPJ.

El líder socialista volvió a emplazar al PP a cumplir con el mandato constitucional y renovar el Poder Judicial. No deja de ser un llamamiento ya casi baldío, porque tras el último intento, justo en la víspera del arranque del debate del estado de la nación, entre el ministro Félix Bolaños y el dirigente popular Esteban González Pons, resultó infructuoso. Los dos grandes partidos ya asumen que no será posible llegar a ningún acuerdo en esta legislatura, pero no por ello el Gobierno deja de denunciar que el PP “incumple la Constitución”. Este es un asunto que irrita especialmente a Sánchez. Le rebela que el partido de Alberto Núñez Feijóo ya diga “con descaro” que no piensa acatar la Carta Magna y la ley.